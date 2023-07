Zumindest eines steht jetzt fest: Andreas R., freigestellter ranghöchster uniformierter Landespolizist, wird auf gar keinen Fall in das Amt des Inspekteurs der baden-württembergischen Polizei (IdP) zurückkehren.

Was schon disziplinarrechtlich kaum denkbar gewesen wäre, ist bald auch ganz praktisch nicht mehr möglich. Denn das Amt, so hat es Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart bekanntgegeben, wird im Zuge eines ganzen Maßnahmenpakets für Polizei und Innenverwaltung in den kommenden Monaten ganz abgeschafft.

Amt stark beschädigt durch Polizeiaffäre

Das Amt, derzeit kommissarisch ausgeübt von Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey, dem Chef der Kripo, war ohnehin stark beschädigt worden durch die Polizeiaffäre um Andreas R. und wäre auch künftig mit dem Skandal verknüpft worden.

Der 50-Jährige war am vergangenen Freitag vor dem Stuttgarter Landgericht im Prozess um sexuelle Nötigung freigesprochen worden, sieht aber noch einem Disziplinarverfahren entgegen.

Strobl ordnete die einschneidenden Maßnahmen in den laufenden Transformationsprozess der Polizei ein, die unter seiner Verantwortung jünger, weiblicher und vielfältiger geworden sei und deren Werte- und Führungskultur sich mit der der Gesellschaft wandeln müsse. „Was vor 20 oder 30 Jahren noch gegangen ist, als dummer Spruch abgetan wurde, geht heute nicht mehr. Nicht alles, was strafrechtlich keine Folgen hat, ist in Ordnung. Wer das nicht begreift, ist fehl am Platz“, sagte Strobl.

Dies gelte in besonderem Maß für Führungspersonal. „Die Vorwürfe gegen den Inspekteur der Polizei waren dabei ein schwerer Rückschlag.“ Das Thema Werte- und Führungskultur komme jetzt ganz oben auf die Agenda. „Jetzt erst recht“, sagte Strobl.

Seilschaften sollen durchleuchtet werden

Um versteckt gewachsene Seilschaften und Abhängigkeitsverhältnisse und das gesamte Beförderungssystem der Polizei zu durchleuchten, holt sich der Innenminister einen erst im März als Amtschef des Finanzministeriums pensionierten Spitzenbeamten ins Haus, der als Leiter einer neuen Stabstelle für moderne Führungs- und Wertekultur direkt bei ihm angesiedelt wird: Jörg Krauss.

Thomas Strobl (CDU, Mitte) mit der Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz (r) und Jörg Krauss (links), der als Leiter einer neuen Stabsstelle das Beförderungssystem der Polizei durchleuchten soll.

Eine Schlüsselpersonalie und ein kleiner Coup. Krauss gilt als kompetent und integer, meinungsstark und dabei menschennah, ist parteiübergreifend angesehen, hatte eine der ungewöhnlichsten Erfolgsbiografien der Landesverwaltung aufzuweisen – und sein Herz schlägt für die Polizei.

Vom einfachen Polizeibeamten im Streifendienst arbeitete sich Krauss in höchste Funktionen der Kriminalpolizei, wechselte schließlich ins Staatsministerium und war zwei Jahre Regierungsvizepräsident in Stuttgart, bevor er 2016 Amtschef im grün geführten Finanzministerium wurde. „Er hat ein klares Werte- und Koordinatensystem, genau das brauchen wir jetzt“, sagte Strobl.

Spitze des Landespolizeipräsidiums wird umgebaut

Eine „Herkulesaufgabe“ nannte Krauss selbst den neuen Job, der ihn zurück von der für die Pensionärszeit frisch erworbenen Streuobstwiese holt. „Die Polizei hat gelitten“, sagt Krauss, „sowas hinterlässt Spuren.“

Seine Priorität, der er mit einem kleinen Stab nachgehen soll: „Mit möglichst vielen Beamtinnen und Beamten auf allen Ebenen der Polizei ins Gespräch kommen, abhängigkeitsbegünstigende Strukturen finden und etwas dagegen unternehmen. Und den Respekt und die Unterstützung innerhalb der Polizei stärken“, so Krauss.

„Es darf nicht um die Förderung eines Korpsgeistes bei Polizei gehen, sondern um das Fernhalten des Schadens innerhalb der Polizei. Wenn etwas nicht gut läuft, müssen die Beamten den Mut und die Freiheit besitzen, Dinge offen anzusprechen.“

Zudem wird die Spitze des Landespolizeipräsidiums umgebaut. Bislang agierten Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz und der IdP in die Polizei hinein als starkes Führungsduo. An der Spitze steht auch künftig Hinz, neu ist ihr Führungsteam aus Landespolizeidirektor für die Schutzpolizei, Landeskriminaldirektor sowie einem neuen Stab zur Steuerung des Führungs- und Qualitätsmanagements und der Digitalisierung.

Hinz, die im Zuge der IdP-Affäre ebenfalls kurzzeitig unter Druck geraten war, geht damit jedenfalls nicht geschwächt aus dem Umbau hervor.

Strobl kündigt weitere Maßnahmen an

Dazu kündigte Strobl im Innenministerium noch eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen an, für die in den kommenden Wochen und Monaten die rechtlichen sowie organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Wesentlicher Bestandteil ist die Neuausrichtung der Personalentwicklung, bei der das seit Jahrzehnten praktizierte Beurteilungssystem auf den Prüfstand kommen soll.

„Da soll kein Stein auf dem anderen bleiben, das wollen wir uns sehr genau anschauen, gegebenenfalls ändern und modifizieren“, kündigte Strobl an. Zudem soll für mögliche Opfer für Verfehlungen oder sexueller Belästigung innerhalb der Polizei schon in den nächsten Tagen eine externe Vertrauensanwältin benannt werden. Auch die seit kurzem im Innenministerium geltende Dienstvereinbarung gegen sexuelle Belästigung soll landesweit auf Polizei und Innenverwaltung ausgerollt werden. (dpa)