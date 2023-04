Jurka hat schon mehrmals probiert, aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen. Sie ist dafür auf Bäume geklettert oder hat andere kluge Sachen veranstaltet. Bären, sagt Bernd Nonnenmacher, seien sehr intelligent. Und Jurka weiß genau, dass sie im Schwarzwald eingesperrt ist, seit 13 Jahren lebt die Braunbärin nun schon in Bad Rippoldsau-Schapbach im alternativen Bärenpark, dessen Geschäftsführer Nonnenmacher ist.

„Schön ist es für sie im Gehege nicht“, fügt er hinzu. Sie hat sich nie an ihre Gefangenschaft auf fast zwölf Hektar gewöhnt, wo sie mit weiteren neun Bären, Wölfen und Luchsen lebt. Wie auch, sie ist in der Wildnis Sloweniens auf die Welt gekommen und hat in Italien ihre Kinder großgezogen, ihnen beigebracht, wie man Fische fängt oder sich sonst so durchs Leben schlägt.

Bären sind Allesfresser, sie leben aber überwiegend als Vegetarier und haben tatsächlich einen Bärenhunger. Vor ihrer Winterruhe verspeisen sie bis zu 50 Kilogramm Obst am Tag, erzählt Nonnenmacher.

Ihr Sohn ist Bruno, der Problembär

Jurkas Kinder sind noch berühmter als sie selbst. Ihr erster Sohn war JJ1, besser bekannt als Problembär Bruno, der 2006 der erste Bär war, der in Deutschland nach mehr als 170 Jahren wieder aufgetaucht war. Es herrschte viel Aufregung damals, weil er sich mit Vorliebe in der Nähe von Menschen aufhielt, später wurde er am oberbayerischen Spitzingsee erschossen.

Ein Bild aus dem Jahr 2006: Problembär Bruno in der Nähe von Reutte in Tirol. | Bild: Manfred Sprenger

Der Tod könnte jetzt auch Gaia drohen, ihrer Tochter mit dem Namen JJ4. Sie ist am Dienstag dieser Woche gefangen worden, nachdem sie wenige Tage davor einen Jogger in der italienischen Provinz Trentino getötet hatte.

Für die Experten ein Rätsel, weil sie zuvor über viele Jahre hinweg ein unauffälliges Leben geführt hatte. JJ steht für Jurka und Jose, also die Namen der Eltern. Beide waren einst in Slowenien gefangen worden, um sie nach Norditalien zu überführen, wo mit Geldern der EU Bären wieder aktiv angesiedelt wurden.

Das Programm „Life Ursus“ hat der Familie aber kein Glück gebracht. Denn zu einem idyllischen Familienleben ist es nie gekommen, weil die Familie angefüttert worden ist – als Touristenattraktion. Sie haben dadurch ihren Instinkt verloren, stattdessen gelernt, dass sie bei Menschen Essen bekommen. „Und das ist das Todesurteil für die Bären“, sagt Bernd Nonnenmacher.

Kommt Bärin Gaia in den Schwarzwald?

Reine Spekulation sei es, sagt er, wenn jetzt immer mal wieder Gerüchte aufkommen würden, dass Gaia vielleicht zu ihrer Mutter in den Schwarzwald kommen könnte. Die kennen sich gar nicht mehr, betont Nonnenmacher. Bäreneltern stoßen ihre Kinder nach zwei, drei Jahren ab.

Wie alt Jurka ist, kann der Jurist nicht sagen, ihr Geburtsdatum wird auf 1997 geschätzt. Bären können in der freien Wildbahn bis 20 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar bis zu 40 Jahre. In den Schwarzwald ist sie einst gekommen, weil sie in Italien in einem Klostergraben lebte, der viel zu eng für sie war.