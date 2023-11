Politik vor 2 Stunden

„Müssen nicht alles abfeiern, was der Kanzler sagt“: Konstanzerin ist neue Landeschefin der Jusos

Vom Arbeiterkind zur Doktorandin: Die neue Vorsitzende der Jusos Baden-Württemberg Giuliana Ioannidis promoviert in Konstanz. Was sie am Bundeskanzler stört – und was sie zu ihren eigenen Ambitionen sagt.