Sonnenbühl vor 1 Stunde

Motorradfahrerin rast gegen eigenes Haus und stirbt

Tödlicher Unfall direkt vor dem Wohnhaus: Weil eine Motorradfahrerin mit der Fußraste ihres Zweirads am Eingangstor zu ihrem Grundstück bei Reutlingen hängenblieb, geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern und beschleunigte so stark, dass sie gegen die Hauswand in Sonnenbühl prallte.