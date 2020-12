Seit eineinhalb Jahren gibt der Mordfall ohne Leiche auf der Höri den Ermittlern Rätsel auf. Jetzt suchte die Polizei mit Leichenspürhunden in Krefeld nach dem vermissten 51-Järhigen aus Gaienhofen-Hemmenhofen.

Die Durchsuchung startete am Dienstagmorgen um 9 Uhr und wird voraussichtlich noch bis Mittwoch dauern. Man nehme nach Hinweisen ein Mehrfamilienhaus unter die Lupe, sagte eine Polizeisprecherin in Krefeld.

Sieben Beamte der Kripo Rottweil und Krefeld im Einsatz

Sieben Beamte der Kriminalpolizei Rottweil und Krefeld sind mit fünf Hundeführern samt Leichenspürhunden im Einsatz. 20 Helfer des Technischen Hilfswerks unterstützen bei der Arbeit. Denn wie die Staatsanwaltschaft Konstanz auf SÜDKURIER-Anfrage erklärte, werde nicht nur im Haus, sondern auch im Innenhof gesucht. Im Garten des Mehrfamilienhauses werde sogar gegraben. Ein Bagger schaufelt eine Fläche von 30 auf 50 Metern, also 1500 Quadratmeter, um. Wände des Hauses werden nicht geöffnet.

Belohnung führt zu neuen Ermittlungsansätzen

Nachdem in der vergangenen Woche 3000 Euro Belohnung in dem Fall ausgelobt worden waren, seien weitere Zeugen und Hinweisgeber aufgetaucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man suche auch nach Gegenständen, die als Beweise in dem Fall gelten. Zu möglichen Funden wollten sich die Ermittler noch nicht äußern.

Goldschmuck und Wertsachen des Toten sollen im Juni oder Juli im Raum Krefeld zum Kauf angeboten worden sein. Die Sonderkommission „Hase“ ermittelt weiter in dem Fall. In Krefeld war mit Flugblättern nach Hinweisen gefahndet worden.

Nach der Leiche dieses Mannes aus Gaienhofen sucht die Polizei. | Bild: Küster, Sebastian

Die Polizei hatte zwischenzeitlich zwei Verdächtige aus dem privaten Umfeld des Vermissten ermitteln können. Wie der SÜDKURIER erfuhr, handelt es sich bei den beiden um die Schwester und den Schwager des Vermissten aus Gaienhofen.

Beide werden der Drogenszene zugerechnet. Sie sollen zeitweise in Krefeld gelebt haben. Die Schwester befindet sich seit einem Jahr auf freiem Fuß. Der Schwager sitzt wegen eines anderen Delikts in Haft.