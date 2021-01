Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Mittlerweile ist Baden-Württemberg bundesweites Schlusslicht beim Impfen: Sozialminister Lucha gerät immer stärker in die Kritik

In keinem Bundesland ist der Anteil der gegen Corona geimpften Menschen derzeit niedriger als in Baden-Württemberg. Der zuständige Minister Manne Lucha sieht sich starker Kritik ausgesetzt. Sein Ministerium sieht das Hauptproblem beim Bund und versucht, sich zu rechtfertigen. Lucha will jetzt sechs Millionen Briefe an die Baden-Württemberger verschicken, um zu erklären, wie es weiter geht.