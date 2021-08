Corona vor 31 Minuten

Mit dem PCR-Test in den Club, mit dem Schnelltest ins Restaurant: Wie die geplante neue Corona-Verordnung bei den Betreibern in der Region ankommt

Das Covid-Zertifikat wird wichtiger, die Inzidenzwerte verlieren an Bedeutung: Bei allen Veranstaltungen im Innenraum sollen ab Montag in Baden-Württemberg unbegrenzt viele Besucher erlaubt sein. Dafür müssen Nichtgeimpfte und Nichtgenesene nun permanent Test-Nachweise liefern. In der Region sorgt das für wenig Begeisterung – und doch stehen Cluböffnungen bevor.