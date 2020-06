Hände waschen, desinfizieren, Abstand halten. Im Alltag problematisch. In der Schule beinahe unmöglich. Trotzdem öffnet die Realschule Donaueschingen, wie alle anderen Schulen im Land, ihre Klassenzimmer. Wir haben uns einen Tag in der Schule umgesehen.

In Reih und Glied rollen Autos, wie die Lemminge, an der Realschule in Donaueschingen vorbei. Eltern suchen einen Parkplatz. Die Kinder müssen schließlich sicher ankommen. Wer Glück hatte, winkt noch kurz, schaltet in den Rückwärtsgang und saust