Die Bewerbungsphase für die Wahl in der Landeshauptstadt beginnt offiziell am Samstag. Einige wahrscheinliche Kandidaten sind bereits bekannt. Einen klaren Favoriten gibt es noch nicht.

Inoffiziell haben sich ein halbes Dutzend aussichtsreicher Kandidaten längst in Stellung gebracht. Punkt Mitternacht beginnt an diesem Samstag aber auch die offizielle Bewerbungsfrist für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl am 8. November. Das