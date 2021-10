Psychologisch gesehen könnte die neue Datenpanne des Robert-Koch-Instituts positive Folgen haben. Die Behörde räumte vergangene Woche ein, die Impfquote in Deutschland systematisch unterschätzt zu haben. Grob heruntergerechnet könnte es sein, dass in Baden-Württemberg schon 68 Prozent oder mehr der Menschen doppelt geimpft sind, statt der 63 Prozent, die offiziell ausgegeben werden. Skeptiker würden sagen: So oder so ist die Impfquote immer noch zu niedrig.

Katrin Schmelz würde das so nicht sehen. Die Psychologin erforscht am Exzellenzcluster „Die Politik von Ungleichheit“ an der Universität Konstanz seit Beginn der Pandemie die Impfbereitschaft in Deutschland. Sie sagt: „Impfbereitschaft ist ansteckend. Impfskepsis aber auch.“ Die Impfkampagne laufe gar nicht schlecht.

Läuft die Impfkampagne gut?

In unsicheren Lagen wie einer Pandemie verfalle der Mensch in eine Art Herdentrieb, wir orientieren uns an anderen. „Wenn Impfskeptische immer wieder hören, dass die Impfkampagne stockt, fühlen sie sich in ihrer Haltung bestätigt“, sagt Schmelz. Dabei sei das Gegenteil der Fall, man müsse die Zahlen aber richtig einordnen.

„Wenn ich das als Ungeimpfte hören würde, würde ich eher kalte Füße kriegen und mir denken: ‚Oh, da scheint ja doch was dran zu sein, wenn so viele sich freiwillig impfen lassen.‘“, sagt Schmelz. Trotzdem ist die Gruppe der Ungeimpften groß. Aus medizinischer Sicht gibt es nur sehr wenige Gründe, warum eine Person sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen könnte. Das RKI spricht gar von „Einzelfällen“, die vor allem mit Allergien gegen Bestandteile der Impfstoffe zusammenhängen. Selbst Menschen mit chronischen Leiden oder Krebserkrankungen können sich demnach problemlos impfen lassen.

2,5 Millionen Querdenker?

Umgerechnet sind zwischen zwei und 2,5 Millionen Baden-Württemberg noch nicht gegen Covid-19 immunisiert, obwohl sie sich impfen lassen könnten. Sind das alles Querdenker und Impfverweigerer?

„Nein“, sagt Schmelz, die harten Impfgegner seien nur eine kleine Gruppe, weniger als fünf Prozent der Ungeimpften. Der Rest sei unentschieden oder ablehnend, aber nicht dogmatisch. Man könne diese Menschen erreichen und überzeugen, meint Schmelz, aber nicht mit Pflichten. Ob jemand sich impfen lassen möchte oder nicht, müsse eine gesundheitliche Entscheidung sein.

Die Psychologin Katrin Schmelz forscht an der Uni Konstanz | Bild: Ines Janas

Vertrauen gewinnen ist schwer

Derzeit hänge die Impfbereitschaft vor allem mit Vertrauen zusammen. Wer kein Vertrauen in Behörden und Regierung habe, neige eher dazu, sich nicht impfen zu lassen. Die Entscheidung für oder gegen die Spritze ist also politisch. Verlorenes Vertrauen aufzubauen aber ist schwierig. Insbesondere nach dem ineffizienten Lockdown light im November 2020 und der völlig misslungenen Osterruhe dieses Frühjahr ist viel Vertrauen verloren gegangen, zitiert Schmelz aus ihrer Studie. Was also tun?

„Mehr Information ohne aktive Suche“, sei das Credo der Stunde. Soll heißen: Die Aufklärung über die Impfung muss zu den Menschen kommen, zum Beispiel durch Hausärzte, die aktiv auf ihre ungeimpften Patienten zugehen. Und: Die Menschen brauchen eine Wahlfreiheit. „Eine Impfpflicht würde in den meisten Fällen nur zu einer Gegenreaktion führen: ‚Jetzt erst recht nicht.‘“, sagt die Psychologin.