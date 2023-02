Der Männergesangsverein (MGV) Nellenburg Hindelwangen hat sich zu seiner Hauptversammlung getroffen, und dabei den leibhaftigen Beweis geliefert, dass Singen dauerhaft Lebensfreude, Gesundheit und Freundschaft hervorbringt. Dies habe sich bei der Ehrung langjähriger Mitglieder gezeigt, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung: Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Martin Schreiber und Karl Schmid geehrt, für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft Bärbel Schuler, für 40 Jahre passive Mitgliedschaft Peter Meier, die Ehrenmitgliedschaft für 35 Jahreaktives Engagement erhielten Günther Buchner und die Vorsitzende Regina Ellenberger. Alle Genannten seien für ihr Engagement, das jeweils weit mehr über die stimmliche Bereicherung des Gemischten- und/oder des Gospelchors hinausging und häufig auch weiter bestehe, geehrt. Allen gemein sei die Freude am gemeinsamen Singen und Feiern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Resümee des Vorstands für das vergangene Jahr fiel gemischt aus. Dennoch schauten alle positiv in die Zukunft und hofften, die Freude am Singen wieder mit mehr Menschen teilen zu können, sowohl in den Proben als auch bei Auftritten, schreibt der Verein. Neue Mitglieder seien willkommen und würden herzlich aufgenommen. Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle bedankte sich bei allen Beteiligten, die mit dem MGV das Ortsleben in Hindelwangen bereichern und bei Anfragen stets zur Stelle sind. Bürgermeister Rainer Stolz betonte die Wichtigkeit des Singens und die aktive Teilhabe für das Gemeinwesen. Er regte an, dem Singen in Kindergarten und Schule und in der Gesellschaft wieder mehr Platz einzuräumen, um so der Gemeinschaft und der Lebensfreude die Türen zu öffnen und die Vereinsarbeit zu stärken. Bei den Neuwahlen wurden wieder alle Ämter besetzt, Regina Ellenberger wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt, neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Alexander Korner. Der kurzweilige Abend klang mit fröhlichen Liedern aus. Wer Freude am Singen hat, kann unter www.mgv-nellenburg.de Kontakt zum Verein aufnehmen.