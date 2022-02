Schreie dröhnen durch ein Wohnhaus in Aach. „Das ging durch Mark und Bein. Ich hab‘ mir gedacht, das hört sich gar nicht gut an, und war kurz davor, die Polizei zu rufen“, erzählt eine Frau, die namentlich nicht genannt werden will, dem SÜDKURIER. Sie nimmt im Frühjahr 2020 in einem Mietshaus im beschaulichen 4500-Einwohner-Städtchen Aach seltsame Vorgänge wahr.

Fremde Männer gehen im Stundentakt in einer Wohnung ein und aus. Ständig steht ein anderes Auto vor dem Haus, wie weitere Nachbarn beobachten. Doch was sich im Inneren abspielt, können sie kaum erahnen. Das Geschehene wird ab dem 7. Februar in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Konstanz gegen die drei in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten Eugen B. (31), Lorena J. (22) und David P. (23) aufgearbeitet.

Eingesperrt und ausgebeutet

Ihnen wird vorgeworfen, junge Frauen in Aach, Singen und Stockach in einer sklavenähnlichen Situation ausgebeutet, eingesperrt und mit Gewalt und Drohungen zur Prostitution gezwungen zu haben. Außerdem sollen die Beschuldigten Freier um rund 10.000 Euro betrogen und mit Drogen gehandelt haben. Aus Sicherheits- und Platzgründen wird die Verhandlung im Landgericht Konstanz stattfinden.

Wenige Tage bevor die durch Mark und Bein dringenden Schreie in Aach ertönen, wird Izabella C. laut SÜDKURIER-Recherchen in ihrer Heimat Rumänien für eine neue „Arbeit“ in Deutschland angeworben. Ihre beiden Landsleute Eugen B. und seine Lebensgefährtin Lorena J. sollen dabei genau gewusst haben, dass die finanzielle Not der Frau groß ist und sie dringend Geld für eine medizinische Behandlung ihres erkrankten Vaters benötigt.

In diesem Haus in Aach sollen Izabella C. und mindestens eine weitere Frau zur Prostitution gezwungen worden sein – auch mit Gewalt. | Bild: René Laglstorfer

Vereinbart wird, dass sich Izabella C. in Deutschland prostituiert und die Hälfte ihres Verdienstes an das Pärchen abliefert, welches die mittellose Frau von einer rumänischen Großstadt an der ungarischen Grenze in deren damalige Mietwohnung nach Aach fährt. Dort soll Lorena J. in einem einschlägigen Online-Portal eine Anzeige mit Fotos von Izabella C. und zumindest einer weiteren Prostituierten aus Rumänien erstellt haben. Die sexuellen Wünsche der Freier sowie die Preise soll Lorena J. direkt mit den „Kunden“ besprochen haben.

Flucht aus Wohnung in Aach

Wenn Izabella C. bestimmte sexuelle Vorlieben von Freiern, darunter vor allem Analverkehr, abgelehnt hat, soll Eugen B. sie mehrfach geschlagen haben, um sie gefügig zu machen. Aber auch schlechte Laune und ausbleibende „Kundschaft“ sollen ausgereicht haben für körperliche Übergriffe. Schwer wiegt auch der Vorwurf, sie habe während ihrer Zeit als Prostituierte in Deutschland nur gelegentlich zu essen und zu trinken bekommen.

Er soll der mutmaßliche Bandenchef und für Zwangsprostitution und Menschenhandel in Aach, Singen und Stockach verantwortlich sein: Eugen B. | Bild: SK/Privat

Ihren zugesagten 50-Prozent-Anteil von den Einnahmen aus der Sexarbeit soll Izabella C. nicht erhalten haben. Eugen B. und Lorena J. hätten ihr versprochen, dass sie ihr Geld bekomme, wenn sie mit einem Freund des mutmaßlichen Zuhälter-Paares schlafen würde – ohne eine Gegenleistung zu verlangen. In ihrer Not erklärte sie sich dazu bereit. Geld habe sie jedoch nie erhalten. Aus Angst vor Eugen B. sei sie schließlich aus der Mietwohnung in Aach geflohen und habe sich der Polizei anvertraut.

Als Sexarbeiterinnen angeboten

Genau ein Jahr später, zu Beginn des Jahres 2021, sollen Eugen B. und Lorena J. laut SÜDKURIER-Recherchen die beiden arbeitslosen Frauen Hanelore G. und Alina N. in Rumänien überredet haben, mit ihnen nach Deutschland zu fahren und dort die Prostitution aufzunehmen beziehungsweise im Fall von Alina N. fortzusetzen. Beide Frauen stammen aus schwierigen sozialen Verhältnissen und hätten dringend Geld benötigt, um ihre Familien zu versorgen. Eugen B. soll ihnen versprochen haben, dass sie 50 bis 60 Prozent der Einnahmen behalten könnten und nur der Rest an ihn gehe.

Lorena J., die auch selbst als Prostituierte für ihren Lebensgefährten Eugen B. arbeitete, soll daraufhin die Frauen fotografiert und in einschlägigen Online-Portalen als käufliche Sexarbeiterinnen angeboten haben. Untergebracht waren Hanelore G. und Alina N. in zwei vom dritten Angeklagten David P. (23) angemieteten Wohnungen in Hochhäusern in Singen und Stockach. Die mutmaßliche Zuhälter-Bande soll die beiden Rumäninnen und wohl noch weitere Frauen Freiern in deren Wohnungen in Bodman-Ludwigshafen und Albstadt-Ebingen überlassen haben.

In einer Wohnung in diesem Hochhaus in der Singener Innenstadt sollen mindestens zwei Frauen zur Prostitution gezwungen und mit Drogen und Drohungen gefügig gemacht worden sein. | Bild: René Laglstorfer

Als Fahrer sollen dabei David P. und ein noch unbekanntes viertes Bandenmitglied namens „Kado“ fungiert haben, welche die Frauen während der Prostitution und in ihrer „Freizeit“ auch überwacht haben sollen. Die Türen zu den Mietwohnungen in Singen und Stockach sollen dabei gegen den Willen der Frauen verschlossen gewesen sein. Die Wohnungen hätten sie nie allein verlassen dürfen, sondern nur in Begleitung der beiden männlichen Mitgliedern der mutmaßlichen Zuhälter-Bande, Eugen B. und David P.

David P. soll Wohnungen in Singen und Stockach für die mutmaßliche Zwangsprostitution angemietet haben und die offenbar wie Gefangene gehaltenen Frauen zu Freiern gefahren und sie überwacht haben. | Bild: SK/Privat

750 Euro verdient, 20 Euro bekommen

Lorena J., David P. sowie „Kado“ sollen die kompletten Einnahmen aus der Sexarbeit eingesammelt und sie an dem mutmaßlichen Bandenchef Eugen B. übergeben haben. Erst nachdem die Frauen auf das zugesagte Geld drängten, hätten sie einen verschwindend kleinen Teil davon bekommen.

Hanelore G. habe die ersten drei Tage mindestens 750 Euro verdient und davon nur 20 Euro erhalten. Am vierten Tag hätte sie 2000 Euro verdient und davon die Hälfte erhalten. Alina N. dürfte insgesamt 3300 Euro mit Prostitution verdient haben. Davon soll sie von der Bande lediglich 600 Euro erhalten haben. Von dem wenigen Geld hätten die beiden Frauen auch noch den beiden „Chauffeuren“ David P. und „Kado“ 50 Euro pro Fahrt zu den Freiern abliefern müssen.

Außerdem sollen die Frauen laut SÜDKURIER-Informationen genötigt worden sein, mit Eugen B., David P. und „Kado“ Sex zu haben, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Um die Frauen gefügig zu machen, sollen die beiden Beschuldigten ihnen mehrere Male Kokain und Marihuana für den Eigenkonsum überlassen haben. Für den Fall, dass sie mit der erzwungenen Sexarbeit aufhören, soll Eugen B. ihnen gedroht haben, heimlich aufgezeichnete Videos von ihnen zu veröffentlichen, die sie beim Geschlechtsverkehr mit Freiern zeigen.

In einer Wohnung in diesem Hochhaus in Stockach sollen mindestens zwei Frauen zur Prostitution gezwungen und mit Drogen und Drohungen gefügig gemacht worden sein. | Bild: René Laglstorfer

Sollte eine Frau als Sklavin verkauft werden?

Besonders erschütternd ist auch der Vorwurf des Menschenhandels: So soll Eugen B. im Februar 2021 mit einem Südbadener aus dem Bodenseeraum fix vereinbart haben, dass er ihm Hanelore G. gegen ihren Willen dauerhaft als Sexsklavin verkaufe. Weil sie es daraufhin mit der Angst zu tun bekommen, fliehen Alina N. und Hanelore G. und vertrauen sich der Polizei an, die umfangreiche Ermittlungen samt Handy- und Fahrzeuginnenraumüberwachung einleitet.

Anfang August 2021 erfolgt schließlich der Zugriff: Polizeibeamte verhaften Eugen B., Lorena J. und David P. – sie sitzen seither in Konstanz, Schwäbisch-Gmünd beziehungsweise Villingen-Schwenningen in Untersuchungshaft. „Als ich vom Urlaub zurückgekommen bin, war David verschwunden und eine Nachricht der Polizei in unserer Wohnung, dass es um Prostitution geht“, sagt der Stockacher Robert B. dem SÜDKURIER zur Verhaftung seines Cousins David P.

Vielleicht nur die Spitze des Eisbergs

Er selbst habe von den mutmaßlichen Umtrieben seines Verwandten nichts mitbekommen. „Er hat mir nicht erzählt, was er in seiner Freizeit macht. David ist ein guter Junge, hat immer fleißig gearbeitet und gut verdient“, sagt der 39-Jährige. Trotz der schweren Vorwürfe würde er seinem inhaftierten Cousin gerne mit Geld und Essen in der Haft helfen, doch wegen Corona dürfe er ihn in der Justizvollzugsanstalt Villingen-Schwenningen nicht besuchen. „Ich habe ihm Briefe geschickt, aber seit einem halben Jahr keine Antwort von ihm.“

Am Montag beginnt der Strafprozess vor dem Amtsgericht Konstanz. Die drei bisher bekannten Fälle von ausgebeuteten Frauen in Aach, Singen und Stockach – darauf deuten SÜDKURIER-Recherchen hin – könnten nur die Spitze des Eisbergs sein. Bei einer Verurteilung drohen den drei Angeklagten mehrjährige Haftstrafen für ihre Taten. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.