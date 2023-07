Bei einem Brand in einem Hochhaus in Freiburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Insgesamt seien am späten Donnerstagabend 18 Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Polizei wurden letztlich drei Personen verletzt und zwei davon ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Männer und zwei Frauen mit zwei Kleinkindern wurden mit Leitern aus ihren Wohnungen gerettet. In einem Flur des Gebäudes brannte ein abgestellter Einkaufswagen, der für starke Rauchentwicklung sorgte.

Alle drei Wohnungen auf diesem Stockwerk waren nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Polizei untergebracht. Den Sachschaden schätzen die Behörden im sechsstelligen Bereich. (dpa)