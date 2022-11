Immer wieder sterben Menschen beim Versuch, in Kleidercontainer zu steigen. Wie funktionieren diese? Ein Verantwortlicher über Kinder im Container, Missbrauch als Müllschlucker und darüber, warum keiner einbrechen muss.

Vergangene Woche kam eine 26-jährige Frau in Weinstadt bei Stuttgart ums Leben, weil sie in einem Altkleider-Container stecken blieb. Es ist nicht der erste Todesfall dieser Art. In Düsseldorf verunglückte ein 41-jähriger Mann auf ähnliche Weise. Im