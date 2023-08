Vergangene Woche noch über 30 Grad und Sonne, jetzt Starkregen in der Schweiz und Dauerregen am Bodensee – das Wetter hat sich gewendet. Das sieht, wer aus dem Fenster schaut und vor allem, wer auf Flüsse und Seen blickt. In der Schweiz ist der Rhein über die Ufer getreten, die Bevölkerung wird vor Hochwasser gewarnt. Das Wasser von dort fließt in den Bodensee, zusätzlich zum Dauerregen von oben. Das Ergebnis: Der Pegel steigt, und zwar schnell.

Die Pegellinie ist in den vergangenen Tagen steil nach oben gestiegen. „Dies ist bei starken Regenfällen kein ungewöhnliches Ereignis“, erklärt zwar eine Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW).

Selten stieg der Pegel so schnell

Die Geschwindigkeit des Anstiegs ist jedoch durchaus ungewöhnlich, zeigen die Pegeldaten. Es ist einer der stärksten Anstiege seit Beginn der Messungen im Jahr 1918. Nur fünf Mal stieg der Pegel innerhalb von 48 Stunden schneller. Und so spät im Jahr, weit nach der Schneeschmelze, gab es überhaupt noch nie einen derart steilen Anstieg.

Der Pegelstand, bei dem Hochwasser gemeldet wird, ist trotz des schnellen Anstiegs noch weit entfernt. Die Meldung wird bei einem Wasserstand von 480 Zentimetern ausgelöst, dafür müsste das Wasser noch rund 80 Zentimeter steigen. Grund dafür ist der niedrige Pegel in diesem Sommer. Der Wasserstand hat jetzt statt Hochwasser den normalen Stand für diese Jahreszeit erreicht.

Für die Pflanzen im und am Bodensee stellt der schnelle Pegelanstieg keine Gefahr da, heißt es aus der LUBW. Sie seien an Überschwemmungen angepasst.

Nach dem Pegelsprung hat der Bodensee nun auch seinen höchsten Stand in diesem Jahr erreicht, zuvor waren das 4,05 Meter am 17. Mai

Hochwasser an Bodensee und Rhein

Im Mai 2005 und Juni 1991 erreichte der Bodensee nach schnellen Anstiegen einen ähnlichen Wasserstand wie heute. Im Mai 1999 dagegen stieg das Wasser schnell und erreichte neue Höchstwerte und die Häuser am Ufer. Die Menschen in Friedrichshafen bauten Holzstege, um zu ihren Häusern zu kommen und die Feuerwehr in Konstanz pumpte unaufhörlich Wasser. Der Damm zur Insel Reichenau war überflutet und konnte nur noch mit Bundeswehrfahrzeugen befahren werden.

Nicht nur der Bodensee war von dem Hochwasser betroffen. Das Wasser floss weiter, in den Rhein und in die Keller der anliegenden Orte.

Ab Mittwoch soll der Pegel fallen

Die Prognose der Hochwasservorhersage zeigt, dass im Moment kein solches Szenario bevorsteht. Weder für den Bodensee noch für den Rhein. Der Wasserstand soll noch bis Donnerstag bis etwa 4,20 Meter steigen, dann geht es wieder abwärts. Auch die Wettervorhersage spricht dafür, ab Mittwoch ist wieder Sonnenschein statt Regen vorhergesagt.

Wasser wärmer als Luft

Genau umgekehrt wie der Pegel haben sich die Werte einer anderen Messung im Bodensee entwickelt. Während der Wasserstand stieg, fiel die Wassertemperatur, ebenfalls steil, von rund 26 auf etwa 20 Grad Celsius. Trotzdem war es am Wochenende im See bis zu zehn Grad wärmer als an Land.