Baden-Württemberg vor 1 Stunde Mehr als 1000 Ukraine-Flüchtlinge in Erstaufnahme im Südwesten Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Erstaufnahme-Einrichtungen Baden-Württembergs ist seit dem Wochenende deutlich gestiegen.

Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, am Grenzübergang im polnischen Budomierz. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die größte Massenmigration in Europa seit Jahrzehnten ausgelöst. Mehr als 1000 Ukrainer sind inzwischen auch in Baden-Württemberg angekommen. | Bild: Markus Schreiber/AP/dpa