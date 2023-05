Fake News sind eine Gefahr für die Demokratie. Diese Erkenntnis konnten sich jetzt zwei Klassen aus dem Landkreis Konstanz selbst erarbeiten. Sie hatten bei einer Verlosung die Teilnahme an den Medien-Impulstagen in Konstanz gewonnen, die der SÜDKURIER anlässlich seines Jubiläums 25 Jahre Medienprojekt Klasse! veranstaltet hat.

Für die achte Klasse des Marianum Hegne und die elfte Klasse der Mettnau-Schule aus Radolfzell standen dabei spannende Tagesordnungspunkte auf dem Programm. So konnten die Schülerinnen und Schüler bei einem Workshop zum Thema Fake News, den einmal die Leiterin der Lokalredaktion Radolfzell, Anna-Maria Schneider, und einmal der Konstanzer Lokalredakteur Timm Lechler hielten, jeweils eigene Erfahrungen und Ideen einbringen.

Die achte Klasse des Marianum Hegne diskutierend im Kreativworkshop. | Bild: Ise, Simone

Lehrer sind begeistert

Lehrer Stephan Zierl, der die Schüler des Marianum Hegne begleitete, fand den Medien-Impulstag sehr informativ: „Für die Schülerinnen und Schüler ist es eine echte Bereicherung, gerade von Journalisten zum Thema Fake News Informationen zu bekommen.“

Sein Lehrerkollege von der Radolfzeller Mettnau-Schule, Jürgen Rössler, fand vor allem toll, dass die Schülerinnen und Schüler echtes Handwerkszeug an die Hand bekamen. „Trotz gewisser Vorkenntnisse der Schüler war der Medien-Impulstag eine sehr gute Vertiefung und Sensibilisierung zum Thema Fake News, vor allem wie man sie erkennt und entlarven kann."

Sein Lehrerkollege von der Radolfzeller Mettnau-Schule, Jürgen Rössler, fand vor allem toll, dass die Schülerinnen und Schüler echtes Handwerkszeug an die Hand bekamen. „Trotz gewisser Vorkenntnisse der Schüler war der Medien-Impulstag eine sehr gute Vertiefung und Sensibilisierung zum Thema Fake News, vor allem wie man sie erkennt und entlarven kann.“ Nach dem ersten Workshop zu Fake News am Vormittag stand jeweils für die beiden Klassen noch die MediaTour an. Dabei wurden die Schüler unter anderem durch die Druckerei Konstanz geführt und konnten dort die Papierbestände sowie die Technik der Druckmaschine etwas genauer betrachten.

Die achte Klasse des Marianums Hegne wurde bei der Media Tour des SÜDKURIER unter anderem durch die Druckerei geführt. | Bild: Ise, Simone

Nach einer gemütlichen Mittagspause zurück im Vortragsraum gingen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Matthias Helmke, Workforce Manager beim SÜDKURIER-Tochterunternehmen Media Favoriten, im Rahmen eines Kreativworkshops einer wichtigen Frage nach: Welche Inhalte müssen Medien wie der SÜDKURIER erstellen, damit Schülerinnen und Schüler ihnen dauerhaft folgen? Egal auf welchen Kanälen. Dabei hatten die Jugendlichen tolle Ideen, von Ausflugszielen für das erste Date bis zu einer App, die Schülerjobs in der Region anbietet.