Am Ende steigt er noch auf einen Stuhl. Nicht, um sich feiern zu lassen, sondern um endlich den Jubel und frenetischen Applaus zu beenden, der seit über vier Minuten durch die Stadthalle in Reutlingen brandet. Auf dem Stuhl kann man sein Abwinken wenigstens sehen.

Manuel Hagel ist kein wirklich groß gewachsener Mann wie etwa der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der trotz gebeugter Körperhaltung aus jeder Menschentraube herausragt, oder wie der CDU-Parteichef Friedrich Merz, der wenig später mit scheppernder Musik, Geleitzug und großem Spalier in die Halle einmarschiert und nach seiner Rede wieder hinausmarschiert, ohne dazwischen wirklich Triumphales zu verkünden. Aber an diesem Mittag beim CDU-Landesparteitag in Reutlingen ist Hagel für seine Partei auch ohne Stuhl der Größte.

Sensationelles Ergebnis für Manuel Hagel

Mit 91,5 Prozent Zustimmung hatte ihn die Südwest-CDU da gerade zu ihrem neuen Landesvorsitzenden gewählt, ein für CDU-Verhältnisse sensationelles Ergebnis, denn die Partei ist ihren Spitzenleuten gegenüber bei Wahlen immer wieder zu unchristlichen Bosheiten fähig. Im Hagel-Lager wäre man daher auch mit allem über 85 Prozent mehr als zufrieden gewesen.

„Demut, Dankbarkeit und Verantwortung“ empfinde er angesichts des Wahlergebnisses, dankte Hagel. Als sich dann der neue CDU-Landesvorsitzende zum Foto aufstellte, eingerahmt von Annette Schavan und Günther Oettinger, die vor fast 20 Jahren im Streit den Grundstein für den folgenden Niedergang der CDU im Südwesten gelegt hatten, und sich auch noch ein vor Stolz über den Erfolg seines politischen Zöglings strahlender Thomas Strobl dazu gesellte, der das Feld als Landesvorsitzender zuvor für Hagel geräumt hatte, spürten die Delegierten: Hier in der etwas in die Jahre gekommenen Reutlinger Stadthalle sollte für die baden-württembergische CDU ein neues Kapitel beginnen – ein Erfolgskapitel.

Hagel spannt den großen Bogen

Der 35-Jährige, der es schreiben soll, hatte sich zuvor alle Mühe gegeben, den Weg dahin zu umreißen und allen in der Partei ein Angebot zu machen, daran mitzuwirken. In seiner Bewerbungsrede, in der er an den Anfang gezielt ein Solidaritätsbekenntnis zu Israel und allen jüdischen Mitbürgern im Land gesetzt hat, spannte Hagel den ganz großen Bogen – von den Grundwerten der CDU über seine persönliche politische Biografie, zu der auch das Kleben von Wahlplakaten gehörte, bis hin zu allen großen gesellschaftlichen Herausforderungen: Migration, Zukunftsängste, AfD, Klimaschutz, Bildungskrise, lähmende Bürokratie, Gefährdung des Wirtschaftsstandorts.

Bild: Bernd Weißbrod, dpa

Hagel schaffte es, die Probleme zu benennen und seiner Partei dennoch Zuversicht und Selbstvertrauen mitzugeben. Wenn er im Land unterwegs sei, so Hagel, sei „die Stimmung schwer, beladen, pessimistisch, als sei irgendwie alles schlecht. Wird doch alles sowieso nix“.

Dazu gebe es aber keinen Grund, so Hagel und erinnerte an die Stärke Baden-Württembergs, den Fleiß und die Erfindungskraft der Menschen, vom Automobil über den Dübel bis hin zur Spätzlespresse. „Es war immer so, dass wir was bewegen wollen. Was verändern. Was besser machen.“

Hagel forderte von seiner Partei Mut, Leistungsbereitschaft und Gestaltungswillen ein, die Mitarbeit an einer „Agenda der Zukunft“. „Wir brauchen ein anderes Mindset im Land. Wir haben den Menschen in den letzten 20 Jahren versprochen: Es gibt ein Leben ohne Risiko. Aber es gibt kein Leben ohne Risiko. Ein Leben ohne Risiko ist ein Leben ohne Freiheit. Das wollen wir nicht“, erklärte Hagel.

Kampfansage von der CDU

Der Jubel war groß, als der 35-Jährige davon sprach, das Land „entfesseln“ zu wollen, am größten aber, als er erklärte, wie er es denn künftig mit den Grünen halten wolle: „Ich verspreche heute eines: Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.“ Eine sorgfältig formulierte Kampfansage, die bei vielen im Saal den Nerv traf.

„Tolle Rede, tolles Wahlergebnis“, lobte anschließend Thorsten Frei, früherer Donaueschinger Oberbürgermeister und heute im Bundestag als parlamentarischer Geschäftsführer Strippenzieher der CDU-Bundestagsfraktion. „Er hat die Seele der Partei getroffen,“ meinte auch Andreas Jung, CDU-Vize-Parteichef aus Konstanz, und die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle hatte gar einen Ruck wahrgenommen, der durch den Saal ging: „Die Leute sind nach dieser Rede anders dagesessen als vorher“, sagte sie.

Langen, warmen Beifall der Partei hatte sich zuvor auch schon Thomas Strobl nach seiner Abschiedsrede als Landesvorsitzender abgeholt, in der er Bilanz zu den zwölf Jahren an der Spitze des Landesverbands gezogen hatte. Seine Botschaft zum Abschied war Appell und Mahnung an die Partei: Haltung zu zeigen auch in schwierigen Zeiten. Mehr Beifall für Strobl gab es zuletzt nie von der Partei als nach seiner Abgrenzung zur AfD. „Mit Antisemitismus und Rassismus haben wir als Christdemokraten nichts zu tun. Für uns gilt: Niemals mit Nazis!“ gab Strobl der CDU mit auf den Weg.