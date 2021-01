Konstanz/Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 23 Minuten

Mann wegen Mord an Dreifachmutter aus VS-Schwenningen vor Gericht: Angeklagter nimmt Prozessbeginn regungslos hin

Am 29. Mai 2020 soll ein 50-Jähriger seine Ex-Frau in der Schramberger Straße in Villingen-Schwenningen mit einem Tischbein von hinten niedergeschlagen haben. Der Angeklagte schweigt bis heute. Die Beweislage ist erdrückend.