Baden-Württemberg vor 10 Minuten

„Man will voller Tatendrang in die Landtagsarbeit starten. Und wird dann ein bisschen ausgebremst“: Wie es ist, jung in den Landtag zu kommen – und was am meisten überrascht

Sie sind selten, doch es gibt sie: Junge Landtagsabgeordnete wie Alena Trauschel (FDP, 22 Jahre) und Niklas Nüssle (Grüne, 27 Jahre). Doch wie ist das, in einem Parlament zu sitzen, in dem Altersdurchschnitt ein ganz anderer ist – und bei 50 Jahren liegt. Was frustriert am meisten, was überrascht? Und wie gehen sie mit Hass im Netz um? Darüber haben wir mit den beiden gesprochen.