Eine Frau und acht Männer müssen sich seit Dienstag wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von hunderten Menschen nach Österreich und Deutschland vor dem Kemptener Landgericht verantworten. Der Prozess gibt seltene Einblicke in das Geschäft und die Organisation der Schleuserbanden.

Es war der 29. August 2019, gegen 3.20 Uhr, als Polizisten am A7-Grenztunnel in Füssen im Allgäu einen Kleinbus bei der Einreise nach Deutschland stoppten, in dem vier Syrer als Fahrgäste saßen. Alle hatten keine gültigen Einreise-Papiere.Schon bald