Thomas Strobl verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz. Das teilte der 63-Jährige am Montag dem CDU-Präsidium und dem Landesvorstand der Partei mit, wie der SÜDKURIER erfuhr. Strobl führt den Landesverband seit 2011.

Der 63-jährige Heilbronner CDU-Politiker hat sich damit dem monatelangen Druck aus der Landtagsfraktion und dem baden-württembergischen Landesverband gebeugt, den Weg an der Parteispitze für einen Macht- und Generationenwechsel freizumachen.

Hagel gilt als Wunschnachfolger

Bis zuletzt hatte Strobl, der als Innenminister infolge der Polizeiaffäre und des Untersuchungsausschusses politisch angezählt und in die Kritik geraten war, keinerlei Anstalten erkennen lassen, das Feld zu räumen. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Versuche aus der Partei gegeben, Strobl davon zu überzeugen, dass es bei einer erneuten Kandidatur für den Landesvorsitz wohl keine Mehrheit für ihn geben würde.

Schon im November 2021 war Strobl von der Landespartei nur mit 66,5 Prozent im Amt bestätigt worden – ohne Gegenkandidaten. Als Wunschnachfolger in weiten Teilen der Partei und der Fraktion gilt der 35-jährige Landtags-Fraktionschef Manuel Hagel. Dieser aber wollte auf keinen Fall gegen seinen politischen Förderer Strobl antreten und öffentlich ausgetragenen Streit vermeiden. Hagel gilt als möglicher CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2026.

Zuletzt sollen aber die mächtigen CDU-Bezirksfürsten den Druck erhöht haben: Bei einem Treffen am Sonntagabend, zu dem die Vorsitzenden von drei der vier CDU-Landesbezirksverbänden Thomas Strobl in Heilbronn gebeten hatten, soll dem CDU-Landesvorsitzenden erneut nahegebracht worden sein, bei der Vorstandssitzung an diesem Montag seinen Verzicht zu erklären, um noch vor dem Parteitag Klarheit zu schaffen.

Zuerst hatte der SWR über das Treffen des CDU-Präsidium berichtet. Aus Kreisen der Beteiligten wurden dem SÜDKURIER Umstände und Hintergrund am Montagvormittag bestätigt. Einzig der Südbadener Bezirkschef Andreas Schwab hatte sich aus Termingründen entschuldigen lassen.Die Stimmung sei dabei sachlich und konstruktiv gewesen sein, allerdings auch unmissverständlich: Sollte Strobl nicht zurückziehen, würde es am Montag im Landesvorstand zur offenen Konfrontation kommen. Strobl soll dabei zwar signalisiert haben, dass unbedingt Geschlossenheit herrschen solle, persönliche Konsequenzen aber noch nicht zugesagt und vorgeschlagen haben, damit noch etwas abzuwarten. Nun hat Strobl aber doch Konsequenzen gezogen und macht damit den Weg frei für eine personelle Neuaufstellung an der Landesspitze.