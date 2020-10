Stuttgart Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Luigi Pantisano spricht in der Linken-Parteizentrale in Stuttgart über die Konstanzer OB-Wahl. Was er jetzt für die Zukunft plant

Um ein Haar wäre Luigi Pantisano zum Konstanzer Oberbürgermeister gewählt worden. Doch als Verlierer empfindet er sich nicht. Zurück in Stuttgart berichtet Pantisano, warum die Niederlage am Bodensee für ihn ein Erfolg ist. Er selbst glaubt, das maximal Mögliche an Stimmen erreicht zu haben. Weitere Kandidaturen schließt er für die nächste Zeit aus – aber nicht für immer. Und das Kapitel Konstanz ist auch noch nicht abgehakt.