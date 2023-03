Frauen verdienen in Baden-Württemberg einer Auswertung zufolge im Schnitt noch immer weniger als Männer. Im Jahr 2022 betrug der sogenannte Gender-Pay-Gap im Durchschnitt 6,08 Euro pro Stunde oder 23 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Damit klaffte die Lohnlücke im Südwesten deutlich weiter auseinander als im Bundesschnitt: Deutschlandweit betrug der Gender-Pay-Gap vergangenes Jahr 4,31 Euro oder 18 Prozent.

Laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hinken die Frauen beim Verdienst den Männern im Bodenseekreis sogar um 39,9 Prozent hinterher.

Beim bereinigten Gender-Pay-Gap, der strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen herausrechnet, betrug der Verdienstunterschied in vergleichbarer beruflicher Position und Situation in Baden-Württemberg im Jahr 2022 sieben Prozent und blieb damit nahezu unverändert gegenüber 2018.

Gender-Pay-Gap: Das sind die Gründe für den Lohnunterschied

Unterschiedliche Branchen, Berufe und Anforderungsniveaus sowie Teilzeitarbeit seien die Gründe für den Lohnunterschied, erläuterte die Statistikbehörde zum internationalen Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen (Equal Pay Day) am 7. März.

Laut den IAB-Forschern arbeiten Frauen häufiger in Dienstleistungs-, Gesundheits- und Sozialberufen. „Tätigkeiten in diesen Bereichen sind meistens mit einem geringeren Verdienst verbunden als in von Männern häufig ausgeübten Tätigkeiten“, sagte Anja Rossen vom Regionalen Forschungsnetz des IAB.

Verdienstunterschied steigt ab dem 20. Lebensjahr

Auch das Alter spielt eine Rolle: Bis zum 20. Lebensjahr verdienen Frauen und Männer noch ungefähr gleich viel, danach beginnt der Verdienstunterschied zu steigen. Vor allem die Geburt des ersten Kindes scheint der Statistik zufolge eine entscheidende Rolle zu spielen. „Während der Verdienst bei Frauen nach einem Alter von 31 Jahren stagniert, steigt er bei Männern bis zu einem Alter von etwa 60 Jahren an“, hieß es seitens des Statistischen Landesamtes.

Das Steuersystem begünstige außerdem die Hausfrauen- und Zuverdiener-Ehe, kritisierte die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds im Südwesten, Maren Diebel-Ebers. Dies sei ein „großes Ärgernis“. Hier brauche es endlich zeitgemäße und geschlechtergerechte Modelle. (dpa)