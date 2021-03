Die Voraussetzungen sind denkbar schlecht: Die Kriterien, die der Schweizer Bundesrat für weitere Öffnungsschritte voraussetzt, sind nicht erfüllt. Die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz steigt wieder an – mit ihr der Anteil an Virusmutationen.

Die sogenannte Positivitätsrate, also der Anteil der positiv Getesteten, sollte eigentlich unter fünf Prozent liegen. Doch der liegt bei den Antigentests bei 5,1 Prozent, bei den PCR-Tests bei fünf Prozent. Die durchschnittliche Reproduktionszahl, also wie viele Menschen jemand anderen anstecken, liegt mit 1,14 nicht unter 1: 100 Infizierte stecken theoretisch also mindestens 114 weitere Menschen an.

Und die 14-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, sollte unter 166 liegen, liegt derzeit über 200. Einzig die Auslastung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten liegt mit 158 deutlich unter dem Richtwert von 250.

Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset muss die Eidgenossen einmal mehr um Geduld bitten. | Bild: FABRICE COFFRINI

Dennoch hatte der Bundesrat vergangene Woche weitere Öffnungsschritte vorgeschlagen – diese aber zur Beratung den Kantonen vorgelegt. Dazu zählten die Öffnung von Gastronomie-Terrassen und Sport in Innenräumen.

Die Entwicklung der Zahlen in der vergangenen Woche ließ die ohnehin optimistischen Öffnungsschritte jedoch immer unwahrscheinlicher werden. Dennoch hatte eine klare Mehrheit der Kantone eine schrittweise Öffnung begrüßt.

„Wir müssen eine schwierige Entscheidung treffen“, sagt Gesundheitsminister Alain Berset. „Die Situation ist so unsicher, dass wir noch abwarten müssen, bevor wir weitere Öffnungsschritte zulassen“, erklärt der Minister. „Wir müssen vorsichtig sein“, mahnt Berset – „weil wir uns möglicherweise am Beginn einer dritten Welle befinden“. Lockerungen für die Gastronomie und den Tourismus gibt es deswegen erst einmal nicht.

Der Minister erinnert an den Verlauf der zweiten Welle: „Das war im Oktober. Wir haben vier bis fünf Monate gebraucht, um das wieder aufzufangen.“

Größere Treffen im privaten Kreis möglich

Eine Lockerung verkündet Berset dann aber doch: Die bisherige Einschränkung für Treffen im Familien- und Freundeskreis zu Hause wird gelockert. Durften sich bislang maximal fünf Menschen im privaten Kreis treffen, dürfen nun bis zu zehn zusammenkommen.

Für weitere Öffnungen sei das Risiko massiv ansteigender Infektionszahlen aber zu groß. Erst, wenn die Impfungen vorangeschritten seien, können demnach weitere Öffnungen folgen. Zumindest, bis die am meisten Gefährdeten eine Impfung erhalten haben. Auch Kantone können die Regeln nicht auf eigene Faust lockern.

So lange nicht alle Menschen aus den Risikogruppen geimpft sind, will der Schweizer Bundesrat keine weiteren Öffnungsschritte zulassen. | Bild: Peter Klaunzer

Bis zum vergangenen Sonntag sind nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit mehr als 1,3 Millionen Schweizer erstmals geimpft worden, knapp 395.000 Eidgenossen sind bereits vollständig geimpft.

Es gibt zudem Hinweise, dass die Mutationen des Coronavirus „nicht nur viel ansteckender, sondern auch tödlicher sind“, teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. Mittlerweile gehen mehr als 80 Prozent der Infektionen in der Schweiz auf diese Virusvarianten zurück.

Stufenplan soll Öffnungen dennoch ermöglichen

Bis dahin will der Bundesrat einen Sicherheitsmechanismus einbauen. Vorgesehen ist ein Drei-Stufen-Plan. In der ersten Phase sollen, solange nicht alle Menschen aus den Risikogruppen geimpft sind, strengere Richtwerte gelten.

Demnach soll eine 14-Tage-Inzidenz von 350 zu neuen Maßnahmen führen. Weiterhin soll die Zahl der Intensivplätze mit Covid-19-Patienten, die Zahl der in Krankenhäuser eingelieferten Covid-19-Patienten sowie die Reproduktionszahl im Auge behalten werden.

Geschäfte sind in der Schweiz seit Anfang März wieder komplett offen. | Bild: Urs Flueeler

Wenn alle Personen aus Risikogruppen geimpft sind, können in einem zweiten Schritt weniger strenge Richtwerte gelten. In einer dritten Phase, wenn alle Impfwilligen eine Impfung bekommen haben, sollen nach „heutiger Einschätzung keine Schließungsmaßnahmen und auch keine Richtwerte mehr nötig sein“.

Am 14. April will der Bundesrat über das weitere Vorgehen entscheiden. Berset bittet einmal mehr um Geduld.