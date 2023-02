Was früher noch gezeichnet wurde, entsteht heute mit wenigen Klicks am Computer: Große, grüne Augen, schwarze Haare, breite Nase – Puzzleteil um Puzzleteil wird ein Gesicht zusammengesetzt. Phantombilder sind ein wichtiger Teil der Polizeiarbeit – und das Büro von Rainer Wortmann, Fachkoordinator Phantombild beim Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg in Stuttgart, ist voller Gesichter. An den Wänden hängen private Zeichnungen von Kollegen und Freunden. Doch in den schwarzen Ordnern verstecken sich die Gesichter von den meist gesuchten Tatverdächtigen des Landes in den letzten 20 Jahren.

Im Südwesten werden jährlich etwa 200 Phantombilder erstellt. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Erst vor wenigen Tagen führte ein Phantombild wieder zum Erfolg: Im Fall von zwei getöteten Seniorinnen in Schwäbisch Hall fasste die Polizei kurz nach der Veröffentlichung des Bildes einen Verdächtigen. „Das Phantombild hat eine wichtige Rolle beim Fahndungserfolg gespielt. Das war einer von mehreren Gründen, warum man dem Mann auf die Spur gekommen ist“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Phantombilder sind oft verblüffend detailreich

Oft sind es nur kurze Momente, in denen ein Zeuge einen Täter zu Gesicht bekommt. Doch umso erstaunlicher ist es, wie verblüffend genau und detailreich das Phantombild des Täters später aussieht. „Ich wünschte manchmal, ich könnte den Vorher-Nachher-Vergleich veröffentlichen, um zu zeigen, wie ähnlich das Phantombild dem echten Täter ist“, sagt Wortmann. Doch das darf er nicht. 40 Prozent der auf Phantombildern abgebildeten Menschen werden laut Wortmann gefunden – diese Aufklärungsquote hält er für vergleichsweise gut.

Menschen, die direkt von einem Verbrechen betroffen sind, erinnern sich meist am besten an den Täter. „Wir haben spezielle Gehirnbereiche, um Gesichter zu speichern. Bei besonders guten oder schlechten Begegnungen prägt man sich das Gesicht automatisch sehr genau ein“, erklärt Wortmann. Sein Job ist es auch, diese Erinnerung bei Betroffenen wieder aufleben zu lassen. Im sogenannten „kognitiven Interview“ wird das Erlebte noch einmal neu vor Augen gerufen.

Viel Einfühlungsvermögen ist gefragt

Bei den Gesprächen sitzt Wortmann nicht selten Menschen gegenüber, die erst kürzlich etwas Traumatisches erlebt haben. „Die Arbeit mit traumatisierten Menschen lernen wir in der Ausbildung. Manchmal ist bei der Vernehmung aber auch ein Psychologe dabei“, sagt er. Ab und zu müsse die Erstellung eines Phantombildes daher mit viel Einfühlungsvermögen und Pausen durchgeführt werden. Doch viele Menschen berichteten auch davon, dass es gut tue, die schlechten Erinnerungen zu teilen.

Mit Hilfe einer Software wird heutzutage das Gesicht rekonstruiert. Dazu steht dem LKA Baden-Württemberg ein virtueller Bildbestand von etwa 5500 modellhaften Gesichtern zur Verfügung. Im Gespräch wird versucht, ein möglichst ähnliches Gesicht zu erstellen. Dabei werden zuerst offensichtlichere Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Hautfarbe bestimmt. Wenn die Grundzüge dann stehen, werden die Feinheiten wie etwa Augenformen bestimmt. Allein hier existiert ein Bestand von bis zu 250 verschiedenen Augenformen.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Auch Muttermale, Narben und Kopfbedeckungen sind in der Bibliothek vorhanden. Eine neuere Erweiterung des Programms sind Mund-Nase-Bedeckungen. Wenn die Software einmal kein Beispiel hat, wie bei einzigartigen Tattoos, wird das Gesicht ausgedruckt und das Tattoo mit der Hand darauf gezeichnet.

Bis zu 200 Phantombilder pro Jahr im Südwesten

Bis zu 200 Phantombilder werden in Baden-Württemberg pro Jahr angefertigt, dafür gibt es ein 40-köpfiges Team im Land. Doch längst nicht alle Bilder werden veröffentlicht. Wortmann erklärt, dass häufig schon in Polizeikreisen die abgebildete Person erkannt werde. Dann sei eine Veröffentlichung überflüssig. Man wolle die Öffentlichkeit auch nicht mit Phantombildern überfluten. Deshalb werden meist nur die dringenden Fälle veröffentlicht. Wenn wie in Schwäbisch Hall ein mutmaßlicher Mörder frei herumlaufe, müsse man natürlich so schnell wie möglich handeln.

Es geht aber auch andersrum: Im Herbst 2021 fahndete die Polizei mit dem Phantombild eines Opfers, um dessen Identität aufzuklären. Ein Pilzsammler hatte eine teils verbrannte Frauenleiche in einem Waldstück zwischen Freudenstadt und Kniebis entdeckt. Dank eines Hinweises aufgrund des Phantombilds und zweier Bilder von Tätowierungen der Leiche konnte die Tote identifiziert werden.

Baden-Württemberg als Vorreiter

Nicht jedes Phantombild ist gleich markant. „Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Phantombild vielen Personen ähnlich sieht“, sagt Wortmann. Je individueller ein Gesicht sei, desto wahrscheinlicher werde die Person gefunden. „Das Phantombild von Schwäbisch Hall war ausreichend, obwohl man die Augen nicht gesehen hat. Der Verdächtige trug eine Sonnenbrille“, erklärt Wortmann.

Seit 1998 erstellt er Phantombilder und steht im regen Austausch mit Phantombilderstellern aus der ganzen Welt. Kurz vor der Jahrtausendwende sei das Bundesland eines der ersten bei der Digitalisierung der Phantombilderstellung gewesen. Und jedes Jahr organisiert Wortmann Schulungen und Vorträge. „Vertreter anderer Bundesländer, sogar anderer Staaten kommen für Fortbildungen nach Baden-Württemberg“, berichtet er stolz. (dpa/lsw)