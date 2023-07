Die Roten sind im Schwarzwald angekommen

Nach langen Spekulationen ist der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp am vergangenen Samstag im Schwarzwald angekommen. Genauer gesagt: Am Öschberghof in Donaueschingen. Bis einschließlich 24. Juli werden sich die Reds genannten Kicker hier auf die neue Saison vorbereiten.

Die Liverpool-Spieler mit Trainer Jürgen Klopp fahren mit Fahrrädern vom Öschberghof zum Trainingsgelände in Aasen. | Bild: Roland Sigwart

Das Training findet abgeschottet von den Augen der Fans statt. Mehr zu sehen gibt es für Interessierte auf der Strecke zwischen Hotel und dem Trainingsgelände des SV Aasen, wo die Fußballer entlangfahren. Einige Spieler und vor allem Trainer Klopp steigen bei An- und Abfahrt vom Rad ab und nehmen sich Zeit für die Fans.

Selbst unter dem Fahrradhelm trug Klopp übrigens eine Mütze. Vorbildfunktion also eingehalten?

Schlag gegen Rauschgifthandel in Südbaden

Bei einer großangelegten Drogenrazzia hat die Polizei am Dienstag Wohnungen von 16 Verdächtigen durchsucht, unter anderem in Villingen-Schwenningen. Schwerpunkt des Einsatzes war der Schwarzwald-Baar-Kreis.

Bei der Razzia im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden mehrere Kilogramm Drogen gefunden. | Bild: Polizei Konstanz

Weitere Durchsuchungen gab es auch in den Landkreisen Tuttlingen, Böblingen und Konstanz. Bei der Aktion haben die Ermittler nicht nur kiloweise Drogen gefunden, sondern auch hohe Bargeldbeträge und ein regelrechtes Waffenarsenal.

Die TV-Katze am Hochrhein

Reality-Star Daniela Katzenberger lebt zwar auf Mallorca. Wer in dieser Woche in Waldshut-Tiengen unterwegs war, hätte sie aber treffen können. Für ein strahlend schönes Lächeln war Katzenberger in einer Klinik in Waldshut. Warum genau hier? „Ich fühle mich hier einfach wohl“, verrät Katzenberger dem SÜDKURIER.

Daniela Katzenberger (vorne) ist für ein strahlend schönes Lächeln in der Dorow-Klinik in Waldshut. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Am Hochrhein ist der TV-Star nicht unbekannt: Schon 2021 hat sie sich in einer Schönheitsklinik in Lörrach die Brüste operieren lassen. Während die Zähne korrigiert wurden, war Ehemann Lucas Cordalis mit Töchterchen Sophia in einer Drogerie nebenan einkaufen. Und der nächste Abstecher nach Waldshut ist bereits geplant, verrät die gebürtige Ludwigshafenerin.

Die Bahnstrecke nach Konstanz ist wieder frei

Es ging doch schneller als gedacht – zumindest am letzten Tag der Streckensperrung zwischen Konstanz und Radolfzell. Der erste Zug rollte schon etwa anderthalb Stunden früher als vorher geplant. Zuvor war die Verbindung allerdings eine Woche lang gesperrt.

Nach einer Woche Streckensperrung fahren wieder Züge von und nach Konstanz. | Bild: Hanser, Oliver

Das Unwetter, das am 11. Juli über Südbaden fegte, hat einige Bäume im gesperrten Abschnitt umgeworfen. 14 Kilometer lang war die Zone, die der Bahn Sorgen bereitete. Nun können aber sowohl der Seehas als auch die Schwarzwaldbahn wieder ungehindert bis zur Stadt am Bodensee fahren.

Hitzealarm am Mittelmeer

Heiß, heißer, Europa: Über 40 Grad zeigen die Thermometer mancherorts in Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei an. An Erholung und entspannt am Strand liegen ist da wohl nicht mehr zu denken.

Auf Mallorca schützen Menschen sich mit Strandtüchern vor der Sonne. | Bild: dpa

Die Hitzewelle bringt vor allem Touristen, die solche Temperaturen nicht gewohnt sind, an ihre Grenzen. In Italien wurde für 23 größere Städte die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen. Auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel Mallorca war es am Dienstag so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Höchstwert dort: 43,9 Grad.

Wer trotz Hitzewelle in den Süden fährt, kann hier nachlesen, wie man den Stau am Gotthardtunnel vermeiden kann.