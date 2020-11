Eine Influencerin ohne Smartphone ist wie eine Bachforelle in einem vertrockneten Fluss. Linda Meixner war so eine Bachforelle – eine freiwillige Bachforelle ohne Wasser. Die 31-Jährige gab das Smartphone aus der Hand, schaltete es ab und packte es in eine Schublade. 66 Tage lange (über)lebte die junge Frau aus dem benachbarten Vorarlberg ohne den unentbehrlich gewordenen elektronischen Helfer.

Dabei hat die Frau aus Gargellen ihr Smartphone intensiv genutzt. Nicht zwei oder drei Stunden am Tag, wie das die meisten tun. Als Berufsclickerin werkelte die zwischen sechs und neun Stunden täglich an diesem Gerät. Eine Tretmühle und ein innerer Zwang. Sie nahm es überall hin mit, auch auf stille Örtchen. Das Smartphone war der Brennpunkt ihre Berufslebens. „Das war meine Hirnverlängerung“, berichtet sie dem SÜDKURIER.

Eines ihrer Motive auf Instagram. | Bild: Linda Meixner

Die Influencerin mit 63.000 Fans packt interessante Erlebnisse auf ihren Instagram-Account. 60 Stunden die Woche waren der Preis für die vielen Anhänger, die sie mit ihren Berichten von den Bergen im Montafon bezahlte.

Hinter entspannten Bildern steckt Arbeit

„Influencerin ist ein Beruf“, sagt Linda am Telefon. „Da musst du hart arbeiten“. Dabei sehen ihre Einträge alle so spielerisch aus: Linda im heimischen Vorarlberg im Sommer, mit Skiern im Winter, mit Rentier in Finnland. Stets sieht man eine lachende blonde Frau, ungeschminkt, sportlich.

Hinter der lässigen Fassade steckt viel Feinarbeit. Die Fotos werden hochgeladen, verschönt, ein paar und nicht zu viel Worte gedichtet. Das Ganze soll stilbildend wirken – eine Mischung aus Werbung und Traumschiff in den Bergen. Die Follower wollen unterhalten sein.

Sie wirbt für das Montafon: Linda Meixner | Bild: Linda Meixner

Sie sagt: „Irgendwann habe ich gemerkt: Da stimmt etwas nicht.“ Sie schlief unruhig, da sie dauernd am Telefon hing. Ihr wirkliches Leben und das Bild davon passten nicht mehr zusammen: Auf den scheinbar so zufälligen Fotos wirkte sie als Naturkind aus Gargellen im Montafon, das seit dem 2. Lebensjahr auf Skiern steht. Eine Alpinistin im groben Sportszeug. Tatsächlich hing sie weniger am Steilhang als am Smartphone. Sie war allmählich abhängig geworden von ihrem Wunderklötzchen.

Ihre Professorin hatte eine gute Idee

Da fiel ihr ein glücklicher Zufall auf die Füße. Denn die Österreicherin studierte an der Konstanzer Fachhochschule (HTWG) zugleich Kommunikationsdesign. Sie suchte nach einem Thema für ihre Abschlussarbeit. Ihre Professorin Judith Grieshaber hatte wohl ein Gespür für die Nöte der Studentin. Beide entwickelten eine Idee, die man ein Entzugsprogramm nennen kann: 66 Tage ohne einen Click.

Warum 66 Tage? Schnapszahl oder empirisch belegt? Linda Meixner fand in der Literatur den Hinweis, dass ein Mensch mindestens 66 Tage benötigt, um eine Gewohnheit zu ändern. Deshalb wählte sie für ihr Experiment auch diesen Zeitraum aus. (uli)

Linda Meixner in Finnland. | Bild: Linda Meixner

Aus den Erfahrungen mit dem eigenen Aussteiger-Programm entwickelte sie ihre Masterarbeit. Sie liegt als gebundenes Buch vor und heißt „Offline-Manifest“. Darin beschreibt sie den mühsamen und lohnenden Prozess des Abschaltens.

Eine Therapeutin begleitete sie in dieser Zeit. Sie beschreibt drei Phasen des Herunterfahrens vom Sockel des Stress. In der ersten Phase war sie körperlich und geistig extrem angespannt, weil ihr etwas fehlte. In der zweiten Phase ging es ihr schon besser; sie entdeckte Gefühle wieder, die sie verloren hatten. In Phase drei fand sie zurück in ein normales Leben.

Plötzlich fallen ihr Menschen mit Smartphones auf

Seitdem begrenzt sie den Umgang mit dem Smartphone. Sie achtet auf regelmäßiges Abschalten. 35 Tage benötigte sie, um ein stummes Smartphone liegen zu sehen, ohne nervös zu werden. Damals machte sie auch eine interessante Beobachtung: Ihr fielen plötzlich Menschen auf, die bei jeder Gelegenheit auf einem Gerät tippen, wischen, fotografieren.

Die digitale Welt trägt religiöse Züge. Deshalb gestaltete Meixner den Ein/Aus-Knopf für Smartphones mit religiösen Symbolen. Diese Zeichnung ziert ihr Buch „Offline Manifest“. | Bild: Linda Meixner

Hart waren die ersten fünf Wochen. Sie kaute an den Fingernägeln. Sie hatte Angst, etwas zu verpassen. Ihr soziales Leben war elektronisch organisiert. Ihre Follower erhielten kein Futter mehr, die Freunde keine Antwort. Sie lenkte sich ab, malte mit Fingerfarben, hackte im Garten in Tschagguns – einem Bergdorf.

Sie schläft wieder besser

Inzwischen sendet sie wieder aus dem Montafon. Ihre Botschaft ist die alte, sie will für ihre Heimat und das Leben in der Natur werben. Das digitale Geschäft sieht sie inzwischen distanziert, nachdem sie dessen verführerisches Potenzial durchschaut hat.

Linda Meixner in Finnland. | Bild: Linda Meixner

Ihre ungewöhnliche Masterarbeit hat weitreichende Folgen. Seit dem Selbstversuch fühlt sich Linda anders. Ihr Tiefschlaf ist besser, sie kann sich wieder konzentrieren. Ihren Beruf behält sie bei, sieht aber die digitale Welt geläutert. Die Frau ist über den Berg.