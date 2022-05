Meinung vor 1 Stunde

Lieber Thomas Strobl, die Brief-Affäre ist ein Glück für Sie! Sie lenkt von den echten Problemen ab

Der „Brief zum Wochenende“ geht an einen Adressaten, der Schlagzeilen machte. Heute an Thomas Strobl, der eine Affäre aussitzen will. Und dazu alle Chancen hat. Was viel über den Zustand der Politik verrät.