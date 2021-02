Liebe Mäschgerle, Narren, Hästräger,

das wird ein trauriges Fastnachtsjahr! Bis zum 14. Februar gelten die derzeitigen Beschränkungen noch – und unter Garantie wird der Lockdown über die Fastnachtswoche hinweg fortgesetzt. Das ist schade, aber trotzdem richtig. Alles andere wäre grob fahrlässig. Das ist auch den Zünften nur allzu bewusst, die schweren Herzens alle Live-Veranstaltungen abgesagt haben.

Heinsberg hätte überall passieren können

Wie sich Fastnacht aufs Infektionsgeschehen auswirken kann, wissen wir aus dem vergangenen Jahr. Der Heinsberg in Nordrhein-Westfalen kam zu zweifelhafter Berühmtheit, als er sich nach einer Karnevalsfeier zu einem Hotspot der Coronavirus-Epidemie in Deutschland entwickelte. Ähnliches hätte mit ein paar Infizierten unter den Feiernden überall passieren können. Nur war das Virus damals, glücklicherweise, noch nicht so weit verbreitet wie heute.

Nun sinken zwar deutschlandweit die Ansteckungszahlen wieder – und nicht nur Narren sehnen sich nach mehr Freiheit. Aber gerade das bunte Treiben zur fünften Jahreszeit, die vielen Körperkontakte, die Enge auf öffentlichen Plätzen, die Enthemmtheit unter Alkoholeinfluss wäre das pure Gift im Kampf gegen das Virus.

Fastnacht – das Gegenteil von Lockdown

Fastnacht ist ja praktisch das glatte Gegenteil der derzeitigen Corona-Maßnahmen, quasi die Inkarnation des Anti-Lockdown. Fastnachtsmaske und medizinische Maske könnten unterschiedlicher nicht sein! Fastnacht auf Abstand, mit Vorsicht und Vernunft – das ist wie Pommes ohne Ketchup, Tanzen ohne Musik, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es hilft also nix: Dieses Jahr fällt sie aus.

Ja, ich geb‘s zu. Ihr habt es womöglich eh schon bemerkt: Ich bin eine Neigschmeckte – kein heimisches Fastnachtsgewächs. Insofern dürfte ich eigentlich gar nicht mitschwätzen beim Thema. Aber seitdem ich hier in Konstanz bin, ist mir die Sache ans Herz gewachsen. Am Schmotzigen durch die Konstanzer Altstadt zu ziehen und dabei begnadet-berauschten Musikern zu lauschen – das hat schon was. Das Beste daran: Es ist nicht aufgesetzt, die Menschen leben die Fasnet. Das spürt man auch als Zugezogene.

Sie zählt zu den Stimmungsgaranten der SÜDKURIER-Fasnacht: Die Clowngruppe der Schneckenburg vor einem Jahr auf der Konstanzer Marktstätte. | Bild: Scherrer, Aurelia

Und trotzdem kann ich sicherlich nur erahnen, was eine ausgefallene fünfte Jahreszeit für einen eingefleischten Narren bedeuten muss. Es muss sich anfühlen wie ein verlorenes Jahr. Die Freiheit, komplett von vorgegebenen Verhaltensregeln abzuweichen, mag heute nicht mehr exklusiv ein Vorrecht der Fastnacht sein. Aber zu keinem Anlass wird derart flächendeckend und quer durch die Generationen das Leben auf den Kopf gestellt.

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) sitzt 2020 vor dem Stockacher Narrengericht. | Bild: Patrick Seeger

Man müsste die Tradition glatt erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Selten war sie übrigens kostbarer als heute, wo zwischenmenschliche Nähe – auch noch mit Fremden, aus mehr als zwei Haushalten! – allmählich zwischen Masken und Desinfektionsmitteln verschütt zu gehen droht.