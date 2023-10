Meinung vor 15 Minuten

Liebe Königin Silvia, war es die Aufregung wert?

Unser Brief zum Wochenende geht an Königin Silvia von Schweden, die der Blumeninsel Mainau einen Besuch abstattete, um eine Rose zu taufen. Das sorgte für viel Trubel. Was wohl aus den Geschenken für die Königin wird?