Liebe Erwachsene,

Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt: diese Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese, lauter jugendliche Randalierer, Stuttgarter Verhältnisse. So zumindest das Bild, das jetzt gezeichnet wird. Und ja, natürlich sind die Attacken auf Polizisten scharf zu verurteilen. Aber wer tatsächlich da war an diesem Abend auf dieser Neckarwiese, dem hat sich zumindest in den Stunden vor den Vorfällen ein ganz anderes Bild gezeigt: Es war vor allem ein großes, friedliches Freudenfest von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Ein Sommer unter Beobachtung? Das hat die Jugend nach den Pandemie-Monaten nicht verdient, auch nicht nach der Ereignissen auf der Heidelberger Neckarwiese. | Bild: Deniz Calagan/dpa

Und hier beginnt das Problem: Da versammelt sich eine Altersgruppe, die in den ewigen Pandemiemonaten extrem zurück gesteckt hat. Die im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen nicht mehr in halbwegs normaler Form ihrer Alltagsbeschäftigung nachgehen durfte (Schule, Studium), die ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung beraubt wurde (Freunde treffen). Es ist eine Generation, die teils schlichtweg vergessen wurde. Und die in aller Regel sehr vorbildlich und sehr geduldig alles mitgetragen hat, obwohl die gesundheitliche Gefahr für sie am geringsten war.

Wie hätten Sie reagiert?

Jetzt feiert diese Generation völlig zurecht die Wiedereröffnung des Lebens – und was ist die Reaktion darauf? Beschwerde wegen Ruhestörung, das war der Anlass in Heidelberg. Versetzen Sie sich mal zurück in das Alter 16, 18, 20, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten sich ewig nicht oder nur heimlich treffen können, dann ist die erste Party, und nachts um 1 stört sich schon wieder irgendwer dran – hätten Sie gejubelt?

Die Geburtenjahrgänge rund um die Jahrtausendwende haben sich diesen Sommer ihr Recht auf Rausch verdient. Und Neckarwiese ist überall, sie heißt sonst halt Herosé-Park, Uferpark, Skaterplatz oder ist einfach einer der Jugend-Treffpunkte, die jeder Ort hat. Wo es auch mal länger etwas lauter ist. Wo Lebenslust auch mal mit Bierdurst verwechselt wird. Und wo die Nachbarn gerne mal die Polizei rufen. Nur – muss das immer gleich sein? Diesen Jungs und Mädels ist jegliche Lebensfreude zu gönnen, es wurde ihnen ohnehin schon ein Teil der besten Zeit ihres Lebens geraubt.

Lebenslust ist keine Schande

Übrigens: Auch niemand anderes muss sich jetzt seiner Lebensfreude schämen. Nicht die Mitt-Vierziger, die Lust auf neue Fernreisen haben. Und nicht die Rentner, die sich sauber durchgeimpft wieder in größerer Runde zum Stammtisch treffen, als es den Jungen bisher möglich ist. Überhaupt, die Senioren: Wie die Jungen haben auch sie sich in besonderem Maße eine neue Leichtigkeit verdient. Wie viele Großeltern haben über ein Jahr lang gebangt, ob sie überhaupt noch einmal ein Familienfest in großer Runde erleben werden? Für zu viele von ihnen sollte diese Hoffnung unerfüllt bleiben – umso mehr sollten wir uns um jene versammeln, die noch da sind.

Wir haben die Chance, diesen Sommer zum Sommer der Freude zu machen. Dafür müssen wir hier und da vielleicht mal ein Auge oder Ohr zudrücken, ja. Aber lassen wir der Jugend ihre Freude. Oder noch besser, lassen wir uns von ihr anstecken.