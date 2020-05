Guido Wolf, Tourismus-Minister des Landes, gibt grünes Licht. Am Mittwoch, 20 Mai, legen die Weiße Flotte und die Ausflugsschiffe erstmals ab.

Als Tuttlinger mag Baden-Württembergs Tourismus-Minister Guido Wolf (CDU) den See und sitzt ab und zu mit einem Viertele an den beliebten Weinfässern vor der Überlinger Greth. Doch bis Montag sind auch diese Plätze an der Promenade noch unter