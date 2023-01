Die Hasa GmbH warnt vor einer seiner in Netto-Supermärkten vertriebenen Tiefkühl-Pizzen. Die Steinofenpizza Funghi der Firma mit Sitz im sachsen-anhaltischen Burg (Jerichower Land) könne „in einzelnen Packungen“ Draht enthalten, hieß es auf Lebensmittelwarnung.de, dem Portal des Bundesamtes für Verbraucherschutz.

Auch Filialen in Baden-Württemberg betroffen

Das Produkt wurde Hasa zufolge in Filialen von Netto Marken-Discount in nahezu allen Bundesländern angeboten – auch in Baden-Württemberg. Dem Portal zufolge seien nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht betroffen. Es handelt sich um Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.08.2023.

Allensbach Allensbach verliert seinen Treff 3000 im Ortskern – und bekommt dafür einen Netto-Discounter Das könnte Sie auch interessieren

Medien hatten von einem Rückruf des Produktes berichtet. Sowohl die Supermarktkette als auch der Lebensmittelhersteller waren am Sonntag nicht zu erreichen.

(dpa)