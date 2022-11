Nürtingen vor 2 Stunden Lebensgefährliche Messerattacke in Studentenwohnheim In einem Studentenwohnheim in Nürtingen kam es zu einer Messerattacke. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Mehrere Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim für Studierende in Nürtingen (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit in dem Wohnheim. | Bild: Kohls/dpa