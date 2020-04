Familie Marder hat Backtag

Video: Susann Marder

Ostermontag: Familie Eisele aus Konstanz stellt sich vor

Video: Mathias Eisele

Ostersonntag: Familie Werdermann feiert Ostern

Alleinerziehend zu sein hat auch Vorteile! So konnte ich heute entspannt ausschlafen und einen Ostertisch vorbereiten. Die Kids haben beim Papa übernachtet.

Bild: Constanze Werdermann

Bei uns läuft Ostern meistens so ab: Es gibt eine Suche nach kleinen Geschenken in der Wohnung, dann ein Osteressen.

Video: Constanze Werdermann

Ich habe heute auch ein Geschenk bekommen: Nike hat zum ersten Mal Essen in die Hand genommen und alleine abgebissen.

Video: Constanze Werdermann

Anschließend haben wir einen Osterspaziergang mit Eiersuche gemacht. Für letzteren hält sich Leo dieses Jahr allerdings für zu alt, weshalb die Eiersuche im Grünen ohne ihn stattfinden muss.

Video: Constanze Werdermann

Nike sitzt eigentlich im Rollstuhl. Sie kann nicht alleine laufen. Für die Eiersuche und ähnlichen Spaß haben wir deshalb eine wunderbare Konstruktion, unseren Upsee. Ich glaube, es ist eine britische Erfindung. Nike ist an meine Hüfte und meine Füße gebunden und ihre Füße laufen mit meinen mit. Sie soll damit die Bewegungsabläufe lernen und hoffentlich bald selber laufen können.

Karfreitag: Familie Werdermann aus Radolfzell stellt sich vor

Die letzten fünf Wochen haben mich, Constanze Werdermann, und die beiden Kids ganz schön geschlaucht. Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Leo ist 10 Jahre alt und schließt gerade die 4. Klasse ab. Nike ist von Beruf Sonnenschein und schwerst körperlich und geistig beeinträchtigt und mit ihren 7 Jahren vergleichbar mit einem 6monatigen Kind, nur eben viel größer und schwerer.

Video: Constanze Werdermann

Weil Nike aufgrund ihrer Grunderkrankung und schwerer Epilepsie automatisch als Risikopatientin gilt, ging die Corona-Unruhe bei uns schon viel früher los.

Nike war dieses Jahr schon mehrere Wochen krank und musste Anfang März in Zürich operiert werden, da wurden wir bereits isoliert, weil wir ja aus dem “Ausland“ angereist sind. Anschließend waren wir direkt eine Woche in Bayern, in der orthopädischen Kinderklinik, zum Glück im Einzelzimmer, da sich da die allgemeine Panik gerade breit machte, obwohl es weit und breit keine Infektionen gab. Und als wir zurück an den Bodensee kehrten, machten hier gerade die Schulen dicht. Und zwei Pflegekräfte, die mir normalerweise helfen, das mit Nike 24 Stunden zu meistern, fielen aus.

Beide Kinder lernen

Zum Glück hat Leo seine Schulaufgaben wirklich gut selbst erledigt, denn ich muss gestehen, dass ich neben 24 Stunden Kümmern um Nike, Kochen für die Kinder und der versuchten Zufriedenstellung meiner Kunden für mein kleines Online-Beratungs-Unternehmen, nicht die geduldigste und fairste klassische Lehrerin war.

Wir sind schon ziemlich viel aneinander gerasselt. Aber wir haben auch viel aus dem Alltag gelernt. Leo kann nun Schnitzel panieren, Schokokuchen mit Eischnee backen, wird ein immer genialerer Barista und spricht immer besser Englisch, weil wir uns zu Hause nun auf Englisch unterhalten und TV auch nur auf Englisch benutzt werden darf.

Nikes Hausaufgabe war es das Gleichgewicht im Stehen zu verbessern. Deshalb haben wir fleißig Stehen geübt. Immer hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht genügend um die Kids kümmere, rückblickend totaler Quatsch.

Video: Constanze Werdermann

Fazit: Zwei Kunden haben ihre Aufträge gestoppt. Beide Kinder sind wohlauf. Hausaufgaben abgehakt und Nike stand zum erstem Mal ein paar Sekunden frei.

Unser Karfreitag

Neben dem klassischen Eierfärben, wir sind alle nicht geduldig und keine Künstler, haben Nike und ich heute auf einer kleinen Radtour zur Homburg auch Zweige für den Osterstrauch besorgt. Leo hatte keine Lust mitzukommen.

Video: Constanze Werdermann

Zum Mittagessen gab es einen wunderbaren Saibling, den uns Omama zum Karfreitag geschenkt hat, zusammen mit dem ersten Spargel der Saison und Kartoffeln.

Video: Constanze Werdermann

Nachmittags sind die Kids zu ihrem Papa gegangen. Damit habe ich endlich Zeit, mich um die Rechnungen der letzten Tage zu kümmern und um mein Herzensprojekt, www.finifuchs.de. Das ist ein Informationsportal für Kinderhilfsmittel.

Gerade in diesen Zeiten, wo wir an zu Hause gebunden sind, ist es für Eltern mit besonderen Kindern besonders schwierig, die richtigen Hilfsmittel für ihre Kinder zu finden, da die Rehamessen alle ausfallen. Mit einer Freundin zusammen habe ich deshalb sozusagen eine Online-Messe gebaut. Ein Portal, das über verschiedene Rollstühle, Pflegebetten, Stehständer und andere Hilfsmittel informiert.

Das Office ist bei dem herrlichen Wetter natürlich auf den Balkon verlegt.

Video: Constanze Werdermann

9. April: Familie Marder aus Hüfingen stellt sich vor

Video: Susanne Marder

Seit drei Wochen ist das Leben bei den Marders auf den Kopf gestellt. Die fünf Kinder sind zu Hause, das Haus ist noch eine Baustelle. Abends um 23 Uhr ist Ruhe eingekehrt – und Susann Marder hat Zeit, auf die vergangenen drei Wochen zurückzuschauen.

Video: Susanne Marder