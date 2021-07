Etwa 62.000 Grenzgänger pendeln beruflich von Deutschland in die Schweiz. Mehr als jeder Zweite kommt aus den Landkreisen Konstanz, Lörrach oder Waldshut. Zum Alltag in der Region gehört das Grenzgänger-Leben wie selbstverständlich dazu. Viele dieser Berufspendler versprechen sich vom Job im Nachbarland Vorteile: ein höheres Gehalt zuvorderst, aber auch bessere Arbeitsbedingungen in manchen Branchen gelten als wichtige Gründe.

Allerdings haben nicht nur Corona und die damit verbundenen Einschränkungen im Grenzverkehr den Pendlern einiges an Organisationstalent abverlangt. Darüber hinaus gilt es für den Arbeitsalltag zahlreiche rechtliche und bürokratische Unterschiede zu beachten: bei der Besteuerung, der Alters- und Gesundheitsvorsorge oder Arbeits- und Urlaubszeiten, zum Beispiel. Es besteht die Gefahr, sich im Dickicht der Regeln und Vorgaben zu verlieren.

In der SÜDKURIER-Umfrage rund ums Thema Grenzgänger wollen wir wissen, welche Bereiche Sie besonders interessieren. | Bild: Südkurier/ Screenshot

Damit Sie davor gefeit sind, will der SÜDKURIER von Ihnen wissen, welche Themen rund um das Leben als Grenzgänger Sie besonders interessieren. Ganz gleich, ob Sie bereits als solcher tätig sind, dies für die Zukunft erwägen oder ihr Berufsleben bereits hinter Ihnen liegt: Ihre Meinung zählt und hilft der Redaktion, ihre Berichterstattung noch besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Beteiligen Sie sich deshalb jetzt mit einem Klick an unserer großen Umfrage zum Thema Grenzgänger und sorgen Sie in nur wenigen Minuten dafür, dass wir Ihr Leben ein Stück verbessern können.

Vielen Dank und viel Vergnügen beim Mitmachen!