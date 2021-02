Helmut Fluck lässt seinem Unmut freien Lauf. Vier bis fünf Mal täglich wählt der Mann die berühmte Nummer 116 117, und nie hatte er bisher Erfolg. Seit Anfang Januar tippt sich der der 81-Jährige die Finger wund. Auf die angekündigte Warteliste hat es der Rentner aus Mühlhausen-Ehingen (Landkreis Konstanz) bisher nicht geschafft. Nur einen Code hat er bisher erhalten, berichtet er im Gespräch mit dem SÜDKURIER, doch der nützt ihm nichts. Kein Anschluss unter dieser Nummer.

Der versprochene Neustart ist misslungen

Auf das Sozialministerium in Stuttgart, das in einer Massenbriefaktion am Samstag freundlich Besserung ankündigte, ist er sauer. „Da hat sich wenig verbessert“, meint Fluck zu den ehrgeizigen Versprechen. Er ist sich sicher, dass es mit regionalen Telefonzentralen besser laufen würde. „Das könnte sogar mein Enkel programmieren.“ Im Moment hängt das gesamte Bundesland an einem Callcenter mit Sitz in Düsseldorf. Dieses ist hoffnungslos überlastet.

Zahlreiche ältere Bürger wandten sich an den SÜDKURIER, weil sie in Warteschleifen stranden und von der Warteliste nur träumen können. Just-Arnold Dreyer empfindet es als „bodenlose Frechheit“, wie mit den Bürgern umgesprungen werde. „Der verantwortliche Minister sitzt auf seinem dicken Gehalt und führt Tausende von alten Leuten an der Nase herum, die seit Tagen oder Wochen am Telefon hängen.“

Auch Dreyer (ebenfalls aus Mühlhausen-Ehingen) versucht vergeblich, einen Termin zu erhalten. Bei ihm kommt dazu, dass der zwölfstellige Code, den er ergattern konnte, bei späteren Versuchen als „falsch“ angezeigt werde. Damit sei er wertlos. Dreyer fragt sich, wer sich diesen Hürdenlauf ausgedacht hat.

305.000 Anrufe, 26.800 schaffen es auf Warteliste

Das verantwortlich Sozialministerium reagiert halb zerknirscht, halb verständnisvoll. „26.800 Leute haben es bereits auf die Warteliste geschafft“, berichtet ein Sprecher des Ministeriums stolz. Allerdings seien allein am Montag 305.000 Anrufe registriert worden. Das Durchkommen war also reine Glückssache, nur ein Bruchteil wurde durchgestellt.

Auch im Ministerium von Manfred Lucha (Grüne) hatten sich Bürger gemeldet und protestiert, weil sie in fernen Umlaufbahnen landeten. „Das waren Einzelfälle“, beschwichtigt der Sprecher auf Anfrage. Von massenhaften Protesten wegen des anhaltenden Chaos bei der Terminvergabe will er nichts wissen.

Wie ein Porsche, der nicht aufdrehen darf

Die Erklärung ist eine andere: Solange zu wenig Impfstoff geliefert wird, können auch nur wenige Termine vereinbart werden. „Die Warteliste ist kein Allheilmittel“, sagt der Sprecher. Entscheidend sei die Menge der angelieferten Vakzine, nicht die Fähigkeiten des Callcenters (600 Mitarbeiter nur für die Terminkoordination). „Pro Tag werden in Baden-Württemberg etwa 7000 Menschen geimpft. Unsere Impfzentren hätten Kapazität für 60.000 Bürger am Tag“, sagt er.

Die Mitarbeiter dort drehen Däumchen, unfreiwillig. „Das ist wie ein Porsche, den sie mit 20 Stundenkilometer durch die Gegend schieben“, meint der Mitarbeiter von Manfred Lucha.

Ein Anruf kurz nach Mitternacht

Warum können sich Bürger nicht direkt über das Internet in eine Liste eintragen? Das fragt sich Leser Wolf-Dieter Jurgeleit. Er bemüht sich seit zwei Wochen um einen Termin. Dafür ruft er „nachts kurz nach Mitternacht, früh am Morgen und zu normalen Tageszeiten an“, wie er der Redaktion genervt schreibt. Der Überlinger Bürger wird es weiterhin versuchen, versichert er. Er will sich ja impfen lassen.

Doch dann ertöne die mechanisierte Auskunft einer Frauenstimme. Er kennt sie bereits auswendig, sie lautet: „Leider sind alle Mitarbeiter im Gespräch – versuchen Sie es am Nachmittag wieder.“