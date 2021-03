Baden-Württemberg wählt heute einen neuen Landtag. Wir haben den Tag in Bildern für Sie – von der Stimmabgabe bis zu ersten Reaktionen am Wahlabend.

Bild: Wieland, Fabiane

Punkt 8 Uhr öffnen die Wahllokale. Es kann losgehen! Hier geht es zum Wahllokal in der Merianschule in Friedrichshafen.

Bild: Helene Kerle

Das Team im Engener Wahlbüro im Glockenziel mit Wahlleiter Peter Kamenzin, Nina Böttcher (Mitte) und Carolin Maus warten auf Wähler.

Bild: Marijan Murat

Sie sind bereits auf dem Weg zum Wahllokal: Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und seine Frau Gerlinde.

Bild: Marijan Murat

Kretschmann und seine Frau Gerlinde geben ihre Stimme nicht in Stuttgart, sondern in Sigmaringen ab.

Bild: Felix Kästle

Auch Andreas Stoch, Spitzenkandidat der SPD und Vorsitzender der SPD Baden-Württemberg, füllt hinter einem Sichtschutz seinen Stimmzettel aus.

Bild: Uli Deck

Wegen der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen kommt es hin und wieder zu Wartezeiten: Eine Wählerin steht in einem Wahllokal in Pforzheim in der Wahlkabine mit ihrem Hund.

Bild: Philipp von Ditfurth

Ein Blickfang und schon von weitem zu sehen: Zwei junge Frauen in traditioneller Schwarzwälder Tracht stehen in der Festhalle in Gutach und warten darauf, wählen zu können.

Bild: Claudia Ladwig

In Stockach schiebt Simone Eumicke ihren Wahlzettel in die Urne, während Heidrun Schneider (links) die Liste führt und Ortschaftsrat Martin Wochner die Urne im Blick hat. Viele Wahlhelfer sind heute im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Bild: Gerald Jarausch

Alltag im Land am Wahltag unter Corona-Bedingungen: Bürger stehen vor der Ratoldus Grund- und Gemeinschaftsschule in Radolfzell an, um ihre Stimme abzugeben.

Bild: Uwe Anspach

Ein Wahlhelferin desinfiziert in einem Wahllokal in der Wallstadtschule Kugelschreiber.

Bild: Sebastian Gollnow

Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde schauen sich nach der Stimmabgabe Wahlplakate an. Allzu viele Sorgen muss sich der Spitzenkandidat der Grünen nach ersten Hochrechnungen jedoch nicht machen. Die Grünen liegen deutlich vorne.

Bild: Sebastian Gollnow

Susanne Eisenmann, Spitzenkandidatin der CDU, äußert sich nach den ersten Prognosen zum Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

Bild: Kay Nietfeld

Die beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck.

Bild: Marijan Murat

Freude ausdrücken unter Corona-Bedingungen: Mitglieder und Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen bringen ihre Fäuste zusammen nach der Bekanntgabe der ersten Prognose zum Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

Bild: Felix Kästle

Hans-Ulrich Rülke, Spitzenkandidat der FDP und Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag, gibt ein Interview nach der ersten Prognose für seine Partei.

Bild: Felix Kästle

Bernd Gögel, Spitzenkandidat der AfD, mit gesenktem Blick nach den aktuellen Hochrechnungen der Landtagswahl.

Bild: Uli Deck

Winfried Kretschmann hat Grund zur Freude: Der Ministerpräsident winkt nach der Bekanntgabe erster Ergebnisse.

Bild: Thomas Zoch

Der Abend könnte länger dauern für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Doch in Allensbach ging es schneller als erwartet: Nachdem es sehr viele Briefwähler gegeben hatte, gab es für die Wahlhelfer in den Lokalen weniger zu zählen als sonst – im Bild der Wahlvorstand im Bezirk 02/Allensbach-Ost, Pius Wehrle (links) und Rochus Schulter.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf die Wahlhelfer wartet nun Arbeit: Auszählung der Briefwahlergebnisse im Rathaus Brigachtal.

Bild: Stefan Hilser

Die Wahlschlacht ist geschlagen. Christian Olberg, Wahlhelfer in Owingen, trägt nach Schließung des Wahllokals die Wahlurne weg. Zur Bundestagswahl im Herbst wird sie wieder benötigt.