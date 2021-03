Zum Aktualisieren hier klicken.

12.17 Uhr: Verhaltener Auftakt in den Wahllokalen

Bei Kälte und Schmuddelwetter hat sich am Sonntagmorgen der Andrang in den baden-württembergischen Wahllokalen in Grenzen gehalten. Insgesamt sind 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Wählerinnen und Wähler schon früher per Brief abgestimmt. Wer ab 8 Uhr persönlich im Wahllokal seine Stimme abgeben wollte, musste mit Maske erscheinen.

Die Wähler kamen jedoch nur zögerlich in die Puschen: „Im Moment ist es noch ein bisschen verhalten“, sagte eine Sprecherin aus dem Wahlamt der Landeshauptstadt Stuttgart am Vormittag. Sie führte dies auf das unwirtliche Wetter und auch auf den großen Anteil der Briefwähler zurück. Gleiches war auch aus Mannheim oder Karlsruhe zu hören: „Der Andrang hält sich in Grenzen.“

12.00 Uhr: Start in den Wahlsonntag

