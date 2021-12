Meinung vor 44 Minuten

Landesregierung sorgt bei Corona-Verordnung für unnötiges Wirrwarr

Seit ein paar Tagen gilt in Baden-Württemberg FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Doch das wird so unklar formuliert, dass die Botschaft bei vielen Bürgern gar nicht angekommen sein dürfte. Leider nicht das erste Mal, dass unnötig für Verwirrung gesorgt wird.