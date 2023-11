Zwei Minuten können bei Notfällen über Leben oder Tod entscheiden. Genau darum ging es in einem Rechtsstreit, den das Verwaltungsgericht Stuttgart im Eilverfahren am Montag erneut entschied. Tenor: Das Land muss sich an sein eigenes Gesetz halten. Und das sagt, dass der Rettungsdienst möglichst in zehn Minuten am Notfallort und damit beim Patienten sein muss.

Das Landesinnenministerium hatte im August 2022 per Rettungsdienstplan neu verfügt, dass diese sogenannte Hilfsfrist bereits erfüllt sei, wenn in 95 Prozent der Notfälle Hilfe erst binnen zwölf Minuten da ist. Tatsächlich geplant wird allerdings mit 15 Minuten.

Dass Minuten Leben retten können, weiß Benjamin Conzen, Leitender Notarzt am Klinikum Friedrichshafen, aus der täglichen Arbeit. Er ist einer von mehreren Notärzten, die gemeinsam mit Kommunalpolitikern aus Mannheim, gegen die Aufweichung der Hilfsfrist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg klagten.

Benjamin Conzen ist Leitender Notarzt am Klinikum Friedrichshafen (Medizin Campus Bodensee) und fliegt auch regelmäßig mit dem Rettungshubschrauber Christoph 45 mit. | Bild: Conzen

Der VGH urteilte im Mai, dass nicht nur die Zwölf-Minuten-Regelung rechtswidrig und damit unwirksam sei, sondern auch die Berechnung. Denn aktuell werden unter anderem Einsätze ohne Blaulicht oder der Notärzte nicht mitgezählt.

Schneller ist teurer

Diese Einsatzzahlen haben aber einen entscheidenden Einfluss darauf, wo und wie viele Rettungswagen gerade im Flächenland Baden-Württemberg stationiert werden müssen. Die Hilfsfrist ist genau genommen also eine Planungsgröße. Jede Minute weniger in der Hilfsfrist bedeutet mehr RTW-Standorte und kostet mehr Geld.

Künftig muss jede Fahrt eines Rettungs- oder Notarztwagens erfasst werden, also vom Schlaganfall oder Herzinfarkt bis zur Platzwunde, was auch die Einsatzzahlen in die Höhe treibt. „Wir Kläger haben mit diesem Urteil mehr Patienten in Zukunft das Leben gerettet, als es bei unserer Tätigkeit als Notarzt, Kommunalpolitiker oder Jurist einzeln möglich wäre“, sagt Benjamin Conzen.

Sondersystem für den Rettungsdienst Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland in Deutschland, in dem die Krankenkassen und Hilfsorganisationen gemeinsam für die Organisation des Rettungsdienstes zuständig sind. Diese Selbstverwaltung kritisieren die Kläger aus Notärzten und Kommunalpolitikern. Das System sei nicht geeignet, „um die Bevölkerung adäquat zu schützen“, heißt es in einer Mitteilung. Hier sei Baden-Württemberg „auf der Geisterspur unterwegs“. Der Rettungsdienst im Land sei nicht mehr bedarfsgerecht. Für diesen Fall sehe das Rettungsdienstgesetz ein Ende der Selbstverwaltung von Kassen und Hilfsorganisationen vor. Dann gehe die Verantwortung für den Rettungsdienst auf die Kommunen über.

Doch diese Entscheidung des VGH führte nicht dazu, dass das Innenministerium nun aktiv wurde. Ganz im Gegenteil: Die Regierungspräsidien wurden angewiesen, dass es bei der bisherigen Praxis bleibt, weil ein neues Gesetz in Arbeit sei. Das stellt auch die Stuttgarter Richterinnen der 6. Kammer fest.

Aus den Akten gehe hervor, dass das Ministerium die rechtswidrigen Zustände nicht rasch beseitigen will. „Es ist ein einmaliger und trauriger Vorgang, dass das Land Baden-Württemberg eine Entscheidung des höchsten Verwaltungsgerichts des Landes bewusst missachtet“, erklärt der Anwalt der Antragsteller, der Mannheimer Rechtsprofessor Andreas Pitz, laut einer Pressemitteilung.

Rücktritt von Strobl gefordert

Die Klägern fordern nach der erneut herben Niederlage vor Gericht politische Konsequenzen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) müsse für die „Rechtsbeugung“ die Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Er habe es versäumt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Das Innenministerium hingegen bleibt laut einer kurzen Stellungnahme von Dienstag bei seiner Linie. Seit der Entscheidung des VGH in Mannheim im Mai habe man „mit Hochdruck an einem umfangreichen Gesetzentwurf“, der die Erkenntnisse aus dem Urteil umsetze. Dieses sei nun fertig und könne noch im November im Kabinett beraten werden.

Auch die jetzige Entscheidung samt Begründung will das Ministerium analysieren und ins Verfahren einbeziehen. Ob das Land in Revision geht, bleibt offen. Das neue Rettungsdienstgesetz werde man schnellstmöglich dem Landtag zuleiten, steht in der Pressemitteilung.

Das könnte aber auch noch Monate dauern. „Dieser Beschluss wird den gesamten Rettungsdienst durchrütteln“, meint Benjamin Conzen. Schon der VGH in Mannheim stellte fest, das die gesetzliche Hilfsfrist von zehn Minuten bei der Planung der Rettungsdienst-Standorte heute „überhaupt keine Rolle spielt“.

Es brauche eine grundlegende Reform, teilen die Kläger mit, kein „Herumdoktern an der Hilfsfrist“. Sollte das Land wie derzeit geplant die zwölf Minuten ins Gesetz schreiben, werde man das nicht tolerieren. Andernfalls sehe man sich beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wieder.