Hochwasser hält Rettungskräfte in Atem

Land unter an Bodensee, Hochrhein und im Schwarzwald: Tagelanger Dauerregen lässt Flüsse zweitweise über die Ufer treten. An vielen Orten kämpfen Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. Im Friedrichshafener Hinterland bricht beinahe ein Damm. Häuser müssen evakuiert werden, die Feuerwehr Konstanz bringt noch in der Nacht eine Hochleistungspumpe über den See. Die Katastrophe kann verhindert werden, doch die Frage bleibt: Haben die Behörden bei der Kontrolle versagt?

Auch an Hochrhein und im Schwarzwald ist die Lage zwischenzeitlich angespannt. Die kleine Breg schwillt stark an, der Rheinpegel steigt rasant.

Bild: Obermeyer, Justus

Alles zur Hochwasserlage in der Region im Überblick lesen Sie hier. Dass in der Region Mitte des Monats schon so viel Niederschlag vom Himmel kommt, gab es übrigens noch nie — bis auf zwei Ausnahmen.

Gestrandet in Waldshut: So trifft der Streik der GDL die Region

20 Stunden lang ruft die Gewerkschaft Deutscher Lokführer in dieser Woche zum Warnstreik auf. Das hat auch Auswirkungen in der Region. Am Hochrhein ist Ognjen Kodžo gestrandet. Seit über 24 Stunden ist der Serbe unterwegs, in Frankfurt am Main will er seine Freundin besuchen. Doch erst einmal sitzt er in Waldshut fest.

Bild: Rasmus Peters

Das Verständnis für die Streikenden hält sich zumindest am Hochrhein in Grenzen. „Man kommt nirgendwohin und ich habe noch kein Auto“, sagt Ariana Calalang, die an diesem Tag statt 20 Minuten ganze 80 Minuten unterwegs ist.

Standort-Entscheidung für Groß-Krankenhaus gefallen

Paukenschlag im Kreis Konstanz: Das neue moderne Klinikum wird in Singen gebaut. Radolfzell, das sich ebenfalls um den Standort bemüht hatte, geht damit leer aus. Mindestens 400 Millionen Euro investiert der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz in das Großprojekt mit rund 400 Betten. Während in Singen Zufriedenheit über die Entscheidung herrscht, fühlt Radolfzell sich abgehängt.

Oberbürgermeister Simon Gröger zeigt sich „überrascht“ vom Votum, die Fraktionsvorstände im Gemeinderat sprechen einhellig von einem erschreckenden Vorgehen der Grundstückskommission. Selbst von einem „Bauernopfer“ ist die Rede. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.

Frauenmord in Bonndorf: Prozess gegen Sven T. gestartet

Er soll seine getrennt lebende Ehefrau Jennifer T. vor den Augen ihrer Kinder erstochen haben. Nun steht Sven T. vor Gericht. Angeklagt ist er wegen Mordes. In Waldshut findet der Prozess zu der Tat statt, die sich am 2. Juni in Bonndorf-Ebnet ereignet hat. Sven T. habe die Trennung nicht akzeptiert, heißt es in der Anklageschrift.

Bild: Esteban Waid

Was ist am Tattag und in den Jahren davor passiert? Das will das Gericht zum Prozessauftakt herausfinden. Zeugen schildern die krankhafte Eifersucht des Angeklagten – und es wird auch klar: Es müssen sich dramatische Szenen im Juni abgespielt haben.

Auch der Nachbar der getöteten Jennifer T., der am Tattag ihren Mörder niedergerungen haben soll, sagt als Zeuge aus. Am zweiten Prozesstag berichtet er, wie er die dramatischen Minuten erlebt hat.

Wirte schlagen in Mehrwertsteuer-Debatte Alarm: 60 Restaurants am Bodensee könnten schließen

Wird Essengehen bald teurer? Die Ampel-Koalition will die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab dem 1. Januar wohl wieder von aktuell 7 Prozent auf 19 Prozent anzuheben. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga reagiert empört, Wirte sind erschüttert.

Bild: Lippisch, Mona

„Die Stimmung bei uns ist schrecklich, die Erhöhung ist für viele existenzbedrohend“, sagt Horst Müller. Er ist Vorsitzender der Dehoga Bodenseekreis und betreibt das Hotel-Restaurant zur Winzerstube in Hagnau. „Ich weiß von etwa 60 Betrieben, dass sie jetzt über eine Schließung nachdenken werden.“ Und Lukas Waldschütz vom Hotel und Restaurant Ochsen in Überlingen ist sich sicher: „Ein Teil wird auf die Gäste zurückfallen.“ Noch haben die Gastronomen einen Funken Hoffnung – eine finale Entscheidung steht noch aus.