Kulturkampf an Weihnachten? Kirchen in der Region wollen nicht auf den schwarzen König Caspar in der Krippe verzichten

In diesen Tagen stellen die Kirchengemeinden ihre Krippen auf. Doch was tun mit dem schwarzen König Caspar? In Ulm wurde er verbannt, in der Region baut man ihn auf. Ein Blick auf die Krippen der Region und andere Mohrendarstellungen.