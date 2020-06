von SK / dpa

Das schöne Wetter hat die Menschen in Deutschland über Pfingsten ins Freie gelockt – nicht alle hielten sich dabei an die Auflagen während der Covid-19-Pandemie.

Das Badeverbot in Konstanz scheinen viele Menschen vergessen zu haben

Badeverbot? Welches Badeverbot? Überzeugt sind weder Konstanzer noch Gäste von dieser Regel. Viele kühlen sich daher am Strandbad Hörnle im See ab. | Bild: Claudia Wagner

In Konstanz herrschte am Pfingstwochenende reger Betrieb, überall am Wasser war einiges los. Trotzdem fühlte sich kaum jemand unwohl und laut Bädergesellschaft war es immer noch leicht, in den Bädern den Überblick zu behalten. Dass die Einhaltung der Corona-Regeln inzwischen schwerfällt, bekannten jedoch viele Badegäste – und setzten sich teilweise über das in den Strandbädern geltende Badeverbot hinweg.

Konstanz In den Konstanzer Bädern, am Herosé und in Biergärten genießen die Menschen das Urlaubsgefühl – und lassen Regeln auch mal Regeln sein Das könnte Sie auch interessieren

Als ob es kein Virus gäbe: Überlinger Promenade an Pfingsten voller Menschen

Die Innenstadt voll und die meisten Menschen ohne Masken – in Überlingen sah es aus, als ob alle die Pandemie vergessen hätten. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Das sommerliche Wetter lockte am Pfingstsonntag auch zahlreiche Menschen an die Überlinger Promenade. Vor allem nach der Ankunft eines Personenschiffes gab es zeitweise kaum noch ein Durchkommen und es ging richtig turbulent zu. Selbst wenn man wollte, war die Abstandsregel gar nicht mehr einzuhalten. Dabei waren Mund-Nasen-Masken kaum zu sehen. Viele Menschen benahmen sich, als ob es nie eine Corona-Pandemie gegeben hätte.

Überlingen Überlinger Promenade an Pfingsten voll, als ob es kein Corona gäbe Das könnte Sie auch interessieren

Sommerwetter zu Pfingsten: Markdorfer zieht es nach draußen

Spazierengehen im Grünen hat am Pfingstwochenende bei vielen Markdorfer Familien auf dem Programm gestanden. | Bild: Jörg Büsche

Normalität wie in Überlingen oder Konstanz hat in Markdorf am Pfingstwochenende noch nicht geherrscht. Doch auch dort haben sich die Zeichen einer gewissen Entspannung gemehrt. Anders als noch zu Ostern waren nun größere Spaziergänger-Gruppen unterwegs. Auch waren Lokale wieder offen, sodass insbesondere in deren Außenbereichen das Bild einer gewissen Unbeschwertheit entstehen konnte. Und auch die Pfingst-Gottesdienste waren gut besucht.

Markdorf So war das Pfingstwochenende: Markdorfer zieht es nach draußen Das könnte Sie auch interessieren

Wandern, Picknick, Sport: Viele Villinger verbringen das lange Wochenende in der Natur

Jetzt dürfen sie auch wieder als Familie zusammen im Freien Grillen, die vielen Ausflügler an Pfingsten auf der großen Wiese bei der Romäusquelle. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Hinaus in Wald und Flur lockte es viele Menschen am Pfingstwochenende auch in Villingen. Begehrt waren die beliebten Ausflugsziele, Grillstellen und Cafés in und um die Stadt.

Villingen-Schwenningen Viele Villinger genießen das lange Pfingswochenende im Freien Das könnte Sie auch interessieren

Und wie lief das Pfingstwochenende im Rest Deutschlands?