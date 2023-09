„Wenn ein stellvertretender Ministerpräsident sagt, man müsse sich die Demokratie zurückholen – die ihn selber an die Macht gebracht hat, nämlich die schweigende Mehrheit in der Wahlkabine – dann stimmt was nimmer, und dann ist das gefährlich. Und das ist nimmer lustig“, sagte Kretschmann am Montag bei dem traditionellen Politiker-Auftritten im niederbayerischen Abensberg über den Chef der Freien Wähler.

Kretschmann kritisiert Aiwangers Aussagen als polarisierend

In allen Krisen sei eins das Allerwichtigste: Der Zusammenhalt der Bevölkerung. „In Krisen polarisiert man nicht, treibt nicht immer alles auf die Spitze“, betonte der Grünen-Politiker und nannte als Beispiel Aiwangers Aussage, die Grünen propagierten das „Insekten-Fressen“.

Auftritt auf Gillamoos-Jahrmarkt

Kretschmann trat neben anderen Spitzenpolitikern in einem der Bierzelte beim traditionellen Gillamoos-Jahrmarkt auf. Der Gillamoos ist ein Jahrmarkt mit Volksfestbetrieb, der immer Anfang September stattfindet. Die Veranstaltung im Landkreis Kelheim hat eine mehr als 700-jährige Tradition und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.