Manchmal kann man es am Gesicht des Regierungssprechers ablesen, wenn er merkt, dass sich sein Chef, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, mal wieder in alle Schlagzeilen des nächsten Tages redet. So war es auch am Dienstag in Stuttgart.

Des Sprechers unbewegtes Gesicht wurde lang und länger, als Kretschmann sich vor den Journalisten der Landespresse in Rage redete auf die Nachfrage, wie denn seine Äußerung vom Vortag bei einer Podiumsdiskussion zur deutsch-französischen Freundschaft in Ludwigburg zu verstehen sei.

Zu hoher Aufwand für das Lernen

Kretschmann hatte dabei Aufwand und Ergebnis des Lernens etwa von Französisch als zweiter Fremdsprache in den Schulen öffentlich hinterfragt „Und dann kann man sich noch nicht mal im Urlaub ein Eis bestellen“, hatte Kretschmann gesagt, die Ergebnisse des Unterrichts seien ja schließlich oft bescheiden.

Ob er den Französisch-Unterricht in den Schulen ganz abschaffen wolle? „Nein!“ protestierte Kretschmann energisch. Und setzte dann aber zu einem umfassenden Plädoyer an, warum er genau das in Zeiten disruptiver Entwicklungen durch KI für völlig berechtigt hält – abgesehen etwa von bilingualen Schulen.

„Man sollte schon bereit sein, Dinge, die man bisher gemacht hat, mal infrage zu stellen, wenn sich die Welt ändert. ChatGPT ist gerade ein halbes Jahr alt, schauen Sie mal, was die für monatliche Fortschritte machen. Da steht uns noch viel bevor“, sagte Kretschmann. „Mir geht‘s darum, dass wir uns verändern. Das verändert einfach die Welt, das wird den Unterricht verändern, das wird Bildung verändern, das wird jede Branche verändern.“

Austausch ohne Sprachbarriere

An der Tatsache, dass Menschen unterschiedlicher Nationen miteinander im Gespräch bleiben müssten, Interesse füreinander zeigen müssten, wie in Ludwigsburg oder bei den rund 400 Städtepartnerschaften, die baden-württembergische Kommunen mit französischen unterhalten, ändere sich nichts. „Das größte Problem bei solchen Treffen ist die Sprachbarriere. Aber in zehn Jahren stecken wir uns einen Knopf ins Ohr und die Sprachbarriere ist überwunden“, schwärmte er.

„Ob der andere Französisch, Kisuaheli oder Polnisch redet, ist egal. Die Maschine übersetzt uns das in hoher Qualität einfach simultan. Das ist eine super Entwicklung, um Sprachbarrieren bei solchen Treffen zu überwinden“, warb Kretschmann.

Kretschmann kann kein Französisch

Die wichtigste Sprache sei eben Englisch, das müssten alle können. Der Regierungschef weiß, wovon er spricht: In der Schule lernte er Griechisch und Latein, aber kein Englisch, was ihm beim Gespräch mit internationalen Gästen immer wieder zur Pein wird. Und Französisch spricht er schon gar nicht.

Und Englischunterricht? Die Politik in Baden-Württemberg stellt sogar den Englischunterricht infrage, wenn auch nur im Grundschulbereich. „Wir haben Englisch in den ersten beiden Grundschuljahren wieder abgeschafft, weil es nichts bringt. Und von mir aus kann es in den anderen beiden Jahren auch abgeschafft werden“ sagte Kretschmann. Grundschüler müssten am Ende Lesen, Schreiben und Rechnen können und Inhalte verstehen. „Darüber gibt es nur Konsens, und darum kümmern wir uns jetzt ganz massiv.“ Immerhin in diesem Punkt weiß sich Kretschmann auch der Unterstützung des Philologenverbands sicher. (uba)

„Ich habe keine Regierungserklärung abgegeben in Ludwigsburg, sondern bin dahin, um eine muntere Debatte zu führen, Anstöße zu geben und auch mal einen Stein ins Wasser zu werfen. Ich gehe doch nicht auf ein Podium, um mir von meinen Beamten vorher aufschreiben zu lassen, was ich sagen darf und was nicht. Das werde ich in Zukunft noch weniger machen, als ich es schon immer gemacht habe, solche Anstöße sind notwendig“, so Kretschmann, „Ende der Durchsage.“

Philologen toben

Da lächelte dann sein Sprecher wieder. Angesichts der geballten Botschaft Kretschmanns spielte es am Ende schon keine Rolle mehr, dass parallel bereits der Philologenverband empört vermeldete, die stellvertretenden Landesvorsitzenden Karin Fetzner und Martina Scherer seien „fassungslos“ über die „gedanklichen Abwege und bildungsfeindlichen Gedanken“.

„Abgesehen von dieser moralischen Ohrfeige und Abqualifizierung für alle Sprachenlehrkräfte: Sollen unsere Schülerinnen und Schüler von Maschinen abhängig gemacht anstelle von Menschen unterrichtet werden?“, so der Philologenverband, „das ist die Kapitulation des Humanismus vor der KI!“