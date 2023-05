Anders als der grüne Landesverband oder auch andere prominente grüne Stimmen im Südwesten hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Verdienste von Boris Palmer um die grüne Partei und den Natur- und Klimaschutz gewürdigt. „Ich bin mit Boris Palmer politisch und persönlich befreundet und das bleibe ich auch“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart vor der Presse.

„Persönlich tut es mir leid um diesen klugen Kopf, der unsere Partei und die Politik über sehr lange Zeit streitbar bereichert hat, der immer wieder hart an die Grenzen gegangen ist und jetzt deutlich darüber hinaus gegangen ist.“

Mit seinem Judenstern-Vergleich habe Palmer aber eine Grenze überschritten, die man nicht überschreiten dürfe. „Ich habe ihm deutlich gesagt, dass man eine solche Äußerung unter gar keinen Umständen machen darf“, sagte Kretschmann. Die Entscheidung des Tübinger Oberbürgermeisters, sich eine Auszeit zu nehmen, halte er für richtig. „Ich hoffe, dass er diese Zeit für sich nutzen kann“, sagte Kretschmann, der sich persönlich betroffen zeigte.

Er habe nicht mit Palmer gesprochen und ihm auch nichts geraten, sich aber schriftlich mit ihm ausgetauscht. „In die Situation, in die er sich da gebracht hat, aus der muss er selbst rausfinden“, sagte der Grünen-Politiker. Aber er werde sicher in nächster Zeit Gespräche mit ihm führen.

Auf die Frage, ob Palmer unter diesen Umständen Oberbürgermeister von Tübingen bleiben könne, antwortete Kretschmann: „Selbstverständlich.“ Palmer sei direkt vom Wähler gewählt worden. „Damit ist das entschieden. Alles andere liegt bei ihm.“

Kretschmanns Rat an Palmer blieb ungehört

Kretschmann galt lange Zeit als Förderer und Unterstützer von Boris Palmer, aber auch als eine derjenigen Stimmen, die dem Grünen-Politiker immer wieder zur Mäßigung in seinen Äußerungen und seinem Auftreten geraten hatte.

Zur Frage, ob es mit Palmer und den Grünen eines Tages weitergehen könnte und wie stark der Verlust des streitbaren Kopfes für die Partei sei, zeigte sich Kretschmann zurückhaltend. „Die Entscheidung von Palmer nötigt mir zunächst einmal Respekt ab“, sagte Kretschmann.

Ob das Kapitel Grüne beendet sei, wollte er nicht bewerten. „Warten wir ab. Man muss nicht am nächsten Tag wissen, was man tut oder lässt. Da ist jetzt ein ziemliches Drama vorläufig zu Ende gegangen. Das berührt uns sehr, und ich empfinde es als außerordentlich schmerzlich, was da passiert ist“, sagte Kretschmann.

Dünne Erklärung der Grünen im Landtag

Dagegen fanden der grüne Landesverband und auch die Landtagsfraktion nur dürre Worte. „Die Aussagen von Palmer am Rande der Migrationskonferenz in Frankfurt haben einmal mehr gezeigt, wie weit der sich von den Grundsätzen der Grünen Partei entfernt hat. Der Parteiaustritt ist deshalb ein konsequenter Schritt,“, teilte der Landesvorsitzende Pascal Haggenmüller mit.

Die Partei könne die aufreibenden Debatten nun hinter sich lassen und den Fokus wieder auf inhaltliche Arbeit richten. Und Co-Landesvorsitzende Lena Schwelling ergänzte: „Es ist bedauerlich, dass es soweit kommen musste. Zuletzt schien dieser Schritt jedoch unausweichlich. Ich habe Respekt, dass er sich entschieden hat, auszuzutreten, um Schaden von der Partei abzuwenden“, so Schwelling. Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz bekundete ebenfalls Respekt für den Schritt. „Boris Palmer zieht einen Schlussstrich und schafft damit klare Verhältnisse“, so Schwarz.

Rezzo Schlauch, der Palmers Verhalten bereits am Vortag öffentlich kritisiert und angekündigt hatte, er werde ihn juristisch künftig nicht mehr vertreten, wollte sich am Dienstag nicht mehr dazu äußern. Allerdings war in Stuttgart zu vernehmen, dass Schlauch – wie auch Kretschmann – entgegen anderslautender Meldungen Palmer nicht die persönliche Freundschaft aufgekündigt habe.

Federle schrieb Palmer krank

Auch die in der Corona-Krise bekannt gewordene Tübinger Notärztin Lisa Federle, die mit Palmer ein enges persönliches Verhältnis verbindet, wollte sich nicht weiter äußern – allerdings aus anderen Gründen. Wie Federle dem SÜDKURIER am Dienstag bestätigte, sei sie die behandelnde Ärztin von Palmer. Sie war es nach eigenen Angaben auch, die ihn krankgeschrieben hat. „Ich kenne seine persönliche und familiäre Situation und habe Verständnis für seinen Schritt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, so Federle.