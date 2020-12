Das baden-württembergische Sozialministerium hat seine Pläne zur Corona-Impfstrategie konkretisiert. Demnach sind 50 sogenannte Kreisimpfzentren (KIZ) im Land geplant. Die Städte, Gemeinden und Kreise hatten nach Angaben des Ministeriums einen Kriterienkatalog erhalten, um die Anforderungen für eine geeignete Liegenschaft einschätzen zu können. Danach konnten sie Standorte vorschlagen.

Darüber hinaus soll es neun Zentrale Impfzentren (ZIZ) in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Heidelberg sowie in Rot am See, Tübingen und Ulm geben. In Stuttgart werden zwei ZIZ ausgestattet. Während die ZIZ bis Mitte Dezember betriebsbereit sein sollen, gilt dies auf Kreisebene ab dem 15. Januar 2021.

Das sind die Standorte der Corona-Impfzentren in der Region

Kreis-Impfzentren: Weitere Standorte