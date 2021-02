Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Kostenlose Tests für Grenzpendler in Hochinzidenzgebiete: Was man zu diesem Angebot des Landes wissen muss

Noch sind Frankreich oder die Schweiz nicht zum Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet erklärt worden. Doch die Vorbereitungen Baden-Württembergs deuten darauf hin, dass es bald so kommen könnte. Regelmäßige, kostenlose Tests an den Grenzen sollen ein Chaos wie im vergangenen Frühjahr verhindern. So soll es funktionieren.